Así será el show en el planetario que trae algoritmos y música asistida por computador

“Yo tuve una formación musical relativamente clásica, es decir, estudiando desde pequeño, hice preuniversitario, conservatorio en Cali, después en Francia percusión, etcétera, composición, musicología. Sin embargo, lo que a mí me marcó mi educación definitiva, considero que son las músicas tradicionales y populares que aprendí en mi casa, sobre todo mi papá tenía una orquesta de salsa, una charanga en particular, y creo que eso fue mi formación de base.

Al entrar en educación formal y en especial en composición, las herramientas y la gramática musical que enseña el conservatorio no están adaptadas para transmitir lo que estas músicas tradicionales tienen de potente. Sin embargo, la informática musical me brindó esas herramientas, al ser la computadora una máquina universal, uno lo puede programar sin distinción de lenguaje, en este caso musical, para transmitir las ideas más cercanas a la realidad sonora que yo quiero. Lo que la una partitura, una notación tradicional no lo puede hacer”.