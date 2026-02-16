“Quiero quedar en la historia grande del freestyle”: Larrix

En el escenario parece introvertido, pero cuando suelta el punchline—frase final de una rima improvisada— el silencio suele romperse a gritos. A sus 26 años, Lucas Larrazábal, más conocido como Larrix, ya fue campeón mundial de freestyle en 2023, además de conseguir la Red Bull Batalla Argentina 2025 y el campeonato de FMS Argentina 2023. Por ello, se ha convertido en uno de los nombres más sólidos de este género en español de los últimos años. Tras todo su éxito decidió esta temporada competir en la escena colombiana, en la que hoy es protagonista y animador del campeonato. Tras cuatro jornadas, está tercero en el podio de la Liga, con 18 puntos, solo por detrás del español Gazir, quien es líder con 21 puntos y el colombiano Valles T con 20. Falta la última jornada doble por disputarse (14 de marzo en Bogotá), con seis unidades en juego.

Detrás del competidor frío y calculador hay un joven cordobés que hizo del juego su método, del sacrificio su rutina y del riesgo su marca personal. En diálogo con EL COLOMBIANO, contó sus inicios, lo que lo motivó a competir en Colombia y su relación con Lokillo, con quien lleva una gran rivalidad en la escena.

Más que conocer a Larrix, queremos saber ¿qué hay detrás de ese “guachín” de 26 años y cómo llegó al freestyle?

”Me gustan varias cosas bastante comunes. Soy muy lúdico: me encantan los juegos, el deporte, los juegos de mesa, los videojuegos. Soy argentino, así que el fútbol no puede faltar. Incluso en el freestyle trato de encontrar esa parte lúdica para entrenar: contarme historias, hacer juegos de ingenio, inventarme dinámicas. También me gusta mucho el cine y la literatura. Intento leer seguido, porque es como comer verdura: es sano para el léxico, para el freestyle y para la vida”.

¿Cómo fue su infancia?

“Soy de Córdoba. Tengo un hermano seis años mayor que yo y gracias a él descubrí el rap. Tenía un iPod viejo con música de todo tipo, pero sobre todo rap español: Violadores del Verso, SFDK, Tote King. Kase.O es mi mayor ídolo; para mí es el mejor rapero que escuché en mi vida y gracias al freestyle pude conocerlo”.

¿Cómo se da uno cuenta de que es bueno improvisando?

”Es una buena pregunta. Tenés que poner a analizarte desde afuera. Hay algo objetivo: anotarte en batallas y ver cómo te va. Pero también uno mismo siente cuando empieza a hilar mejores ideas, cuando se sorprende con lo que dice, cuando junta conceptos más rápido. Ser crítico conmigo mismo me ayudó mucho”.

Su proceso ha sido largo, ¿cómo vivió su etapa en el ascenso?

”Me fui a España por una cuestión familiar y económica. Mis papás son doctores y después del Corralito en 2001-2002 la situación en Argentina era muy complicada. Yo volví a Argentina en 2012 y ahí descubrí el freestyle, aunque muy influenciado por el rap español que escuchaba mi hermano. La fase de ascenso fue durísima. Viajaba por todo el país costeándome los pasajes. Dormía donde se podía, comía lo que se podía. Al final del ascenso Quedaban dos competencias clave, una en San Juan y otra en Buenos Aires, y yo ya no tenía plata. Mi hermano me prestó el dinero y me dijo: ‘Yo invierto en vos’. Después nos invitan a un torneo, Combate Freestyle, y nos hospedan en un hotel hermoso. Con Nasta (freestyler argentino) nos dimos un abrazo enorme. Era la materialización del esfuerzo”.

En 2022, en FMS, usted tira esa rima disruptiva contra Tata de “No hiciste nada por el Hip-Hop”. ¿Cómo vivió ese momento?

“Ese día una persona muy importante para mí, Infranich (Gaston Franchini, reconocido profesor de letras, entrenador y exjuez de FMS Argentina) me dijo: ‘Ahora es cuando tenés que demostrar si tenés huevos o no’. Y rapeé con coraje. Ese minuto fue muy arriesgado, lleno de locuras. Me gusta hacer eso: sacar algo que sorprenda. Salí casi afónico y pensé que no había sido tan bueno. Después me dijeron que ese minuto fue mi presentación a las grandes ligas. No me di cuenta en el momento de lo que había pasado, pero marcó un antes y un después en mi carrera”.

Muchos comparan esa rima con momentos icónicos como el “paso del robot” de Valles-T. ¿Siente que lo marcó?

”Sí, claro. Hay rimas que solo se le pueden decir a cierto rival. Esa con Tata funcionó por cómo era él. Si se la decís a otro no es igual. Ahí se nota que improvisás, porque si todo es genérico parece escrito”.

¿Cómo es su relación con Lokillo y cómo se tomó la decisión de su retiro del freestyle?

”Siempre competimos con todo, somos orgullosos y queremos ser los mejores. Pero yo lo considero un amigo. Es un artista increíble, muy completo. Lo que pasó después y su retiro, yo lo entiendo. El odio puede ser muy pesado para alguien que ya tiene una carrera consolidada. Es una lástima para el freestyle perderlo. Es un artista del que se puede aprender muchísimo. Yo personalmente lo entiendo. Vas casi por disfrute, y te topás con ese nivel de toxicidad... yo haría lo mismo. Un tipo que no solo es amado por su público, que eso es muy difícil de conseguir, sino que hace de todo: humor, trova, canto, competencia... hace todas las versiones de repentismo que existen”.

Salió campeón en Argentina y decidió venir a Colombia... ¿por qué?

“Quería probar el traspaso. Urban Rooster me ofreció varias opciones y elegí Colombia por muchas razones humanas, no solo por temas de competencia: el trato de la gente, la comida, los paisajes, el clima. Es uno de los países donde se siente más hospitalidad. Además, sabía que iba a ser una liga muy competitiva, casi una liga de campeones y eso influyó”.

¿Cuál ha sido el rival más difícil en FMS Colombia?

"La salud. Llegué muy enfermo a la primera fecha, con una infección fuerte. Me internaron después. Eso fue lo más duro. Competitivamente, todos fueron rivales difíciles: Chang, Gazir, Fat N, Pupi... Es una liga muy exigente".

¿Expectativas para el cierre de temporada en FMS Colombia?

“Me gustaría irme con al menos un MVP. Ahora estoy tercero. No depende solo de mí, pero voy a intentar ganar todo lo que queda y brillar”.

¿Cómo se proyecta en un futuro?