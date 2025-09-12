Larry, el ratonero jefe de la oficina del gabinete británico

3 y 4
Temas recomendados
La Brigada 11 efectuó el operativo en el área rural del municipio de El Bagre. Con ella se extraían más de 15,5 kilos de oro al mes.
Fifa entregó un positivo balance de las primeras horas de venta de boletos para la cita de México, Canadá y Estados Unidos.
La mayoría de las vacantes están en bodega, logística, transporte y servicio al cliente; 29 de ellas no exigen experiencia previa.
El 44% de las mujeres víctimas de violencias acogidas en estos hogares proviene del Valle de Aburrá y el 46% tiene entre 18 y 28 años. La estrategia busca salvar sus vidas y atiende también a sus grupos familiares cuando es necesario.
Tanto el colombiano como el italiano cambiaron de look. El martes, tras la victoria de Bernal, también su compatriota Brandon Rivera se debió cortar el cabello.
