Larry, el ratonero jefe de la oficina del gabinete británico

Hogares de protección han atendido a 242 mujeres en riesgo grave o extremo de feminicidio en Antioquia

El 44% de las mujeres víctimas de violencias acogidas en estos hogares proviene del Valle de Aburrá y el 46% tiene entre 18 y 28 años. La estrategia busca salvar sus vidas y atiende también a sus grupos familiares cuando es necesario.