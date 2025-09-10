x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: este es el empresario que lo destronó

Después de casi un año como el hombre más rico del mundo, Musk fue destronado de su posición.

  Larry Ellison, cofundador de Oracle; y Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX y la red social X. Foto: Getty
    Larry Ellison, cofundador de Oracle; y Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX y la red social X. Foto: Getty
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 24 minutos
Elon Musk perdió su reinado de casi un año como el hombre más rico del mundo. Por primera vez, Larry Ellison, cofundador de Oracle, lo supera tras un inesperado aumento de US$101.000 millones, impulsado por la creciente demanda de inteligencia artificial.

La fortuna de Ellison alcanzó los US$393.000 millones tras el sólido informe de ganancias de Oracle publicado la noche del martes, ubicándolo por encima del patrimonio de Musk, estimado en US$385.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

El reporte de Oracle (ORCL) reveló un aumento significativo en la demanda de sus centros de datos por parte de clientes de inteligencia artificial, lo que catapultó sus acciones: abrieron 34 % al alza este miércoles. Si esta tendencia se mantiene hasta el cierre del mercado, Ellison podría consolidar definitivamente su ventaja sobre Musk.

Noticia en desarrollo...

Utilidad para la vida