“Yo soy adicto a ser revolucionario”: estas fueron las frases más contundentes que Petro le respondió a Juanpis

Alejandro Riaño, en su papel de heredero del Country Club, llevaba años buscando una entrevista con Petro para un tête-à-tête. Pero fue solo hasta el 29 de abril, cuando el Gobierno Nacional —en un giro digno de House of Cards tropical — decidió que era buena idea prestarle los micrófonos al sarcasmo institucionalizado.

El lord del privilegio, Juanpis González —ese empresario de cuna que no distingue entre champaña y agua del grifo— por fin se despachó con su entrevista soñada: una con el presidente Gustavo Petro, en la Casa de Nariño. Petro abrió las puertas del poder al sarcasmo con corbata, para hablar desde Monómeros, hasta el narcotráfico, violencia y, claro, las polémicas que rodean a su gabinete.

Uno de los momentos más incómodos de la entrevista fue cuando Juanpis le sacó en cara a Petro su famoso trino de las 3 de la mañana —porque no hay mejor hora para gobernar que con insomnio y Twitter en mano—, publicado el 26 de enero, en el que el presidente desautorizaba la llegada de un avión cargado con colombianos deportados desde Estados Unidos.

“Todo eso son banderas falsas, nombres falsos: son traquetos”, respondió el mandatario, resaltando que “hoy no hay guerrilleros” en el país.

Y cuando salió el tema del cannabis, Petro habló sin filtro: “Eso que le llaman cannabis ya está legalizado en todo el mundo, los únicos pendejos que no estamos exportando somos nosotros”.

Entre copa imaginaria y pregunta venenosa, Juanpis y Petro se enredaron en una discusión sobre narcotráfico. Petro defendió la idea de legalizar las drogas, aunque se lavó las manos aclarando que esa no es una decisión suya, sino de “los dueños del mundo”, otros países y organizaciones internacionales.

“Yo nunca he estado en una fiesta con Benedetti, y tampoco me gustaría estar” , expresó, aludiendo a que fue él quien le propuso un trabajo a su ministro para que suspendiera las fiestas.

“Hay un chisme que dice que yo no saco a Benedetti porque estoy chantajeado, porque me la paso de fiestas con Benedetti”, comenzó el mandatario sobre el funcionario más cuestionado de su equipo de trabajo.

Para Petro, si habla Benedetti, caerán otros sectores políticos, pero no él. En la misma entrevista dijo que conoció a Laura Sarabia gracias a su cuestionado ministro.

“Yo estoy emancipado, hermano, así que no venga aquí con la tentación, porque en mi sala está el cuadro de la tentación de San Antonio. Ahí no se puede” , respondió el jefe del Estado.

Uno de los momentos más tensos en la entrevista fue cuando Juanpis le preguntó al presidente sobre el nombramiento de funcionarios acusados de violencia de género, como Hollman Morris, director de RTVC, y nuevamente al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Sobre este último, Riaño le recordó aquel suceso del Consejo de Ministros en el que Susana Muhamad, en ese entonces ministra del Medio Ambiente, protestó y dijo que no podía estar en la misma mesa sentada al lado de Benedetti.

“¿Sabes qué le pasa a los vampiros?, prendes la luz y se van”, expresó el jefe de Estado buscando nuevamente evadir la pregunta. Luego fue más allá y dijo sobre esos funcionarios que “mientras aquí no estén condenados o procesados penalmente, estás hablando no de hechos sobre los cuales puedas castigar a un funcionario público”, haciendo alusión a que, al supuestamente no haber condena, los seguiría recibiendo.