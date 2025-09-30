Estas son las 16 mejores empresas para hacer prácticas profesionales en Colombia en 2025

Un buen programa de prácticas puede marcar la diferencia entre dar un primer paso laboral exitoso o quedarse rezagado en la búsqueda de empleo. Consciente de ello, la plataforma FirstJob presentó el ranking Best Internship Experiences (BIE) 2025, que reconoce a las compañías con los programas de prácticas más destacados de América Latina.
En Colombia, más de 1.700 practicantes de 43 empresas participaron en la encuesta que dio forma al listado, evaluando aspectos como el ambiente laboral, el liderazgo, las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo profesional.
De esta evaluación surgió el Top 16 de mejores empresas para hacer prácticas profesionales en el país, donde aparecen nombres como Seguros Sura, L’Oréal, Globant, Avianca, Colgate-Palmolive, P&G, Colanta y Dialectica, entre otras.
