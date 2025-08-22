Así quedó el Ranking de Innovación 2025: Colsubsidio, Alpina y Fundación Cardioinfantil en el podio

La Andi y la revista Dinero presentaron los resultados del Ranking de Innovación 2025, un listado que reconoce a las 30 compañías que hoy marcan la diferencia en el país.
En el primer lugar se ubicó Colsubsidio, consolidándose como la empresa más innovadora de Colombia. Su liderazgo, según los jurados, demostró que la innovación, cuando se hace con propósito, puede inspirar, unir y transformar realidades, incluso en medio de la incertidumbre y el dolor que atraviesa el país.
Lea más: A la tecnología le faltan rostros femeninos: solo 1 de cada 7 cargos de liderazgo son ocupados por mujeres
El listado de este año refleja la madurez y diversificación del ecosistema empresarial colombiano. Desde gigantes de la industria como Alpina o Ecopetrol, hasta organizaciones sociales como la Fundación Cardioinfantil, todas tienen un denominador común: convirtieron la innovación en un motor de cambio.