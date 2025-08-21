Las cinco medidas extraordinarias de seguridad en Cali tras atentado con camión bomba en la base aérea

Luego de la detonación de un camión cargado con cilindros explosivos en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, hecho que dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció un paquete de medidas de seguridad para contener la emergencia y evitar nuevos ataques en la capital del Valle del Cauca.

“Le he ordenado al comandante de la Policía de Cali asegurar todas las entradas a la ciudad de manera inmediata”, aseguró el mandatario local. En paralelo, se dispuso la restricción del tránsito de camiones de cuatro toneladas o más, desde las 7:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana, hasta nueva orden. La medida, según Eder, busca cerrar el paso a vehículos de carga pesada que puedan ser empleados para actos similares.

Además, el alcalde confirmó que, en conjunto con la Gobernación del Valle, se ofrecerá una recompensa de 800 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar a los responsables de la explosión.

“Invito a la ciudadanía, si tienen información que nos permita dar con los responsables de este ataque o que tengan conocimiento de algún otro plan en curso, por favor denúncienlo. Necesitamos de la colaboración de todos”, expresó Eder en una declaración pública.

Las autoridades locales también señalaron que se reforzarán los controles en corredores estratégicos y que habrá patrullajes conjuntos con la Fuerza Pública en distintos puntos de la ciudad.

La Alcaldía advirtió que estas restricciones se mantendrán mientras se desarrolla la investigación, y que no se descarta prolongar las medidas de control vehicular en caso de que persistan riesgos de nuevos atentados.