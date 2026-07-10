Las historias de 4 edificios olvidados que le dieron brillo a Medellín hace un siglo

Imponentes y majestuosos, presumiendo la elegancia de mediados del siglo pasado, los edificios Henry, Fabricato, RCA Victor y el de la Bolsa posan en el Centro de esta Medellín de calles congestionadas y comercio desafiante.
Es la Medellín que debió ser; la que se rehúsa a desterrar su memoria arquitectónica y sucumbir ante el asedio del posmodernismo, redescubriendo hoy sus más preciados tesoros patrimoniales.
Sobrevivieron al negocio inmobiliario en un suelo cotizado. Y han contado con incitativas privadas, algunas tímidas, para conservarlos.
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El Edificio Fabricato es el más pomposo, si se quiere. De hecho, la Comisión Fílmica de Medellín lo promueve como una locación ideal para el rodaje de películas extranjeras, por sus deslumbrantes formas, espacios y objetos.