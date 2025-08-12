Las tres razas de perros menos recomendadas para el hogar

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Actuó 28 minutos en el último amistoso del Bayern Múnich antes de la Supercopa de Alemania, en un partido que los bávaros ganaron 2-1 al Grasshopper en Suiza.
Se acercan las elecciones y con la muerte del precandidato Miguel Uribe Tubay se hace más imperativo proteger a quienes se lanzarán a la contienda política de 2026. Estos son los detalles.
La comunidad pide atención urgente por parte de las autoridades antes de que las próximas víctimas sean seres humanos.
Según el simulador del Dane, una hora a la semana dedicada a tareas de cuidado como barrer, cocinar, lavar platos o cuidar niños menores de cinco años equivaldría a $6.092.
Richard Ríos fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria del Benfica sobre el Niza, resultado que le dio la clasificación a los playoffs de la Champions, donde enfrentará al equipo de Jhon Jader Durán.
id