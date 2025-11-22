Latam cancela vuelos Bogotá-Caracas este domingo y lunes luego de alerta de EE. UU.

La aerolínea Latam Airlines Colombia anunció que cancelará de manera preventiva la operación de los vuelos en la ruta Bogotá–Caracas–Bogotá de este domingo 23 y lunes 24 de noviembre. Explicó que esta decisión la tomó luego de la alerta de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos sobre la situación de seguridad en Venezuela.
Le puede interesar: “La relación bilateral ha estado más tensa que nunca”: embajador de EE. UU., John McNamara, sobre el Gobierno Petro.
Sobre esto, hay que recordar que esa advertencia se envió para que los vuelos desde y hacia ese país extremen precauciones al sobrevolar ese trerritorio y el sur del Caribe por lo que se calificó como “una situación potencialmente peligrosa” en la región.
Según esa entidad las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves en operación, las fases de llegada y salida de los vuelos o en los aeropuertos de Venezuela.