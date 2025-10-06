¿Se lee en español? Le contamos quiénes son las latinas con opciones de ganar el Nobel de Literatura

Por estos días los ojos de la prensa internacional están puestos en las diferentes academias que a lo largo de la semana darán a conocer los nombres de los ganadores de los premios Nobel. Como suele suceder, entre la ciudadanía general la expectativa por saber la identidad del ganador del Nobel de Literatura es superior a la generada por las demás categorías.
Este año México y Argentina siguen con particular interés las noticias previas al anuncio del 9 de octubre. Y es así porque la prensa internacional y las casas de apuestas extranjeras han puesto en la lista de nominados al premio a escritores de esas nacionalidades. Escritoras, para ser más preciso. Se trata de la mexicana Cristina Rivera Garza y de la argentina Samanta Schweblin. Aquí le contamos más de ellas.