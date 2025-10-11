Laura Sarabia ahora sí a Inglaterra y otros secretos en De Buena Fuente

El nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Inglaterra ahora sí se hará realidad. La exdirectora del DAPRE se va esta semana para asumir el cargo luego de meses de estar fuera del Gobierno. Pasará los últimos meses de la administración de Gustavo Petro en el Reino Unido. Sarabia ha estado alejada de la campaña y de los movimientos del poder pero y mantenido una relación muy amigable con Armando Benedetti luego de toda la guerra que estuvo cerca de tumbarlos a ambos. Nos cuentan que quien arregló la situación entre Benedetti y Sarabia fue Juliana Guerrero.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4