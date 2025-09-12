Nombramiento confirmado: Laura Sarabia será embajadora de Colombia en Reino Unido y asumiría a finales de mes

Pasados más de dos meses de su salida de la Cancillería –en medio de la controversia alrededor de la extensión del contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons–, este viernes se confirmó que Laura Sarabia será la próxima embajadora de Colombia ante el Reino Unido.
Si bien el nombramiento se conoció semanas después de su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta este viernes el Ejecutivo habría recibido el beneplácito para su arribo y, al parecer, asumiría en propiedad a finales de mes. Por ello, hoy fue colgada su hoja de vida de manera formal a la plataforma presidencial de aspirantes a distintos cargos.
