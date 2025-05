Laura Sarabia y Benedetti: la distancia con Petro que empieza a pasarle factura a la canciller

El tercer hecho que marca la distancia entre la canciller y el presidente es el lugar en el que la sentaron en el penúltimo Consejo de Ministros. Sarabia estaba acostumbrada a estar al lado derecho de Petro e incluso a liderar reuniones en la ausencia del mandatario. Por primera vez en un encuentro con el gabinete no estuvo ni a su derecha ni al frente en la cita del equipo, sino que el Dapre decidió ubicarla en una silla en un extremo. Al lado del presidente estuvieron sentados Angie Rodríguez y Benedetti, que ahora no se le despega al jefe de Estado.

Pero todo pasado fue mejor. Hoy Sarabia ya no habita la Casa de Nariño y en cambio quien pasa la mayor cantidad de tiempo al lado del mandatario es el ministro del Interior, Armando Benedetti. El primer hecho que resulta evidente es la ratificación de Benedetti por parte del presidente. Lo defendió públicamente en el famoso Consejo de Ministros de la rebelión y decidió renunciar a liderazgos como el de Susana Muhamad, que en el petrismo se consideraba valioso. En esa misma línea, fuentes de Casa de Nariño le dijeron a EL COLOMBIANO que al presidente no le gustó la decisión de Sarabia de volver a hacer pública la pelea entre ambos, que no se trata de una simple enemistad de redes, sino de un asunto penal grave. Esto podría tener consecuencias para el ministro, en un momento en el que Petro lo necesita: la campaña por la Consulta Popular y la carrera presidencial de 2026.

Este es el gran objetivo de China en política exterior para abrir más sus fronteras y encontrar nuevas rutas de comercio, tal como había sucedido desde el siglo I hasta el V A.C. China tiene una estrategia voraz para expandir sus exportaciones en un momento en el que la guerra comercial con Estados Unidos le ha ejercido presión para conseguir nuevos aliados. Sarabia había llamado a esta Comisión en la que participan expresidentes para tomar nota de sus consejos. Pero en un discurso Petro echó abajo esa decisión. “Ahí citaron la comisión asesora. No, yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados y pondremos problemas que hay vigentes”, dijo el presidente.

Minutos después, la Cancillería canceló la reunión. Lo que no se explica es cómo el presidente no tiene una comunicación interna mucho más metódica y de gerencia con sus ministros para que este tipo de discrepancias no se expongan en la opinión pública, o si Petro quiere que eso sea justamente lo que pase. La canciller por lo pronto no va a renunciar, según le dijo a este diario. Acaba de anotarse un triunfo con la elección de Laura Gil como secretaria adjunta de la Organización de Estados Americanos pero es notorio que la relación con su jefe no está bien.

Además, Benedetti, en su estilo, ha enviado mensajes entre líneas para desmeritar su trabajo. El ministro en el último mes sostuvo reuniones independientes con los embajadores de la Unión Europea, China y Estados Unidos, aunque eso no sea parte de sus funciones. El Gobierno navega los problemas en el método de Petro, que es el de la resolución del día a día y las controversias públicas incluso con sus propios funcionarios, porque eso le sirve en la estrategia discursiva de campaña. El problema es que la estabilidad de la política exterior ya se ha puesto a prueba. Ocurrió con el Estados Unidos de Trump y ahora con la China de Xi Jingping. En medio de los ires y venires del presidente, Colombia podría quedarse “sin el pan y sin el queso”.