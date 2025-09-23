Es un hecho: Laura Villamil cerró millonario acuerdo con Andrés Carne de Res

“El acuerdo goza de reserva legal y no se debe hacer referencia a cifras indemnizatorias, ya que ello pone en riesgo no solo el proceso de rehabilitación, sino también la seguridad de Laura y su familia”, explicó el abogado Camilo Andrés Rojas, quien además pidió no especular sobre sumas para evitar la revictimización.

Después de semanas de rumores sobre una millonaria indemnización, el abogado de Laura Daniela Villamil confirmó que la bailarina y su familia llegaron a un acuerdo con Andrés Carne de Res, el restaurante en el que el pasado 17 de agosto la joven sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo durante un espectáculo. El monto pactado no será revelado, pues el convenio es de carácter confidencial.

El accidente ocurrió mientras Villamil, vestida con un traje de plumas, realizaba una presentación con fuego. Una chispa encendida bastó para que las llamas se propagaran y, según denunció su hermano, la reacción del restaurante fue tardía. “No la apagaron, sino hasta cuando salió del lugar. Fueron los mismos comensales quienes la auxiliaron con ropa y manteles, mientras la fiesta continuaba como si nada”, relató.

Tras ocurrido el accidente, extrabajadores del local señalaron que las fallas en los protocolos de seguridad eran evidentes y que esa tragedia “pudo haberle pasado a cualquiera”. Varios testigos aseguraron que no había extintores a la mano ni personal entrenado para responder a una emergencia de este tipo.

La noticia de la indemnización se conoce en medio de nuevas críticas a la seguridad en los establecimientos de Andrés Carne de Res. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció medidas de inspección, vigilancia y control tras un reciente accidente en la sede de la calle 82, en Bogotá, donde nueve personas resultaron con quemaduras de primer y segundo grado luego de la falla de una máquina de humo.

“Vuelve y juega. Otro accidente en los establecimientos de Andrés Carne de Res. Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes”, declaró Sanguino, subrayando que “la vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego”.

