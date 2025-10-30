Lauracate: innovación con propósito desde la cocina

El aguacate es la fruta favorita de Laura Zapata y el responsable de haberle despertado un interés especial por la cocina. Aprendió a transformarlo en salsas, paletas y postres, y así fue como le dio vida a Lauracate, la marca que nació de su deseo de no trabajar para nadie más, y que hoy es una empresa con propósito social acompañada por Ruta N, en donde Laura encontró programas que la ayudaron en el desarrollo de competencias.
A Laura, una joven adulta con síndrome de Down, le gusta pintar mandalas y tocar batería, sin embargo, lo que más disfruta es la cocina. De aquí, que haya decidido convertirla en el escenario para expresar su talento y su manera de ver el mundo.
En su empresa también participa Diana Ortega, su mamá, una geóloga apasionada por la ciencia, la docencia y la innovación, que pone sus conocimientos y disposición para cumplir las ganas de su hija de ir por más.