Lauracate: innovación con propósito desde la cocina

Con el acompañamiento de Ruta N, Laura Zapata cumplió su sueño de crear una empresa que mezcla sabor, innovación e inclusión.

  • Laura Zapata Ortega, fundadora de Lauracate. Foto: Cortesía.
30 de octubre de 2025
bookmark

El aguacate es la fruta favorita de Laura Zapata y el responsable de haberle despertado un interés especial por la cocina. Aprendió a transformarlo en salsas, paletas y postres, y así fue como le dio vida a Lauracate, la marca que nació de su deseo de no trabajar para nadie más, y que hoy es una empresa con propósito social acompañada por Ruta N, en donde Laura encontró programas que la ayudaron en el desarrollo de competencias.

A Laura, una joven adulta con síndrome de Down, le gusta pintar mandalas y tocar batería, sin embargo, lo que más disfruta es la cocina. De aquí, que haya decidido convertirla en el escenario para expresar su talento y su manera de ver el mundo.

En su empresa también participa Diana Ortega, su mamá, una geóloga apasionada por la ciencia, la docencia y la innovación, que pone sus conocimientos y disposición para cumplir las ganas de su hija de ir por más.

Laura Zapata Ortega, fundadora de Lauracate. Foto: Cortesía.
Así floreció el sueño

Lauracate nació en el 2016 y arrancamos con un producto que es el guacamole; después una profesora nos recomendó lanzar guacamole con maracuyá y guacamole con cebolla caramelizada”, cuenta Laura, quien, en el 2022, se graduó como Cocinera-Pastelera de la escuela de gastronomía Instituto Superior Mariano Moreno de Medellín y realizó su pasantía en el Hotel San Fernando Plaza, en donde puso en práctica lo aprendido y perfeccionó su conocimiento, que hoy le inyecta a su catálogo de productos.

A lo anterior se suma el propósito social que la mueve: buscar el bienestar, el respeto y el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas de su combo; es decir, las personas con discapacidad y neurodiversidad. Con programas, talleres y trabajo colaborativo, en Ruta N, tanto Laura como su mamá aprendieron metodologías que les permiten alcanzar los logros de su empresa, lo que las ha convertido en agentes de cambio dentro de su entorno.

“Llegar a Ruta N nos permitió hacer un alto, porque pudimos estudiar y mapear según nuestro contexto los problemas que podíamos resolver”, cuenta Diana. “Entendimos que a partir del sueño de Laura podíamos hacer muchas cosas, y nos enfocamos en el cierre de brechas de calidad de vida de los adultos con discapacidad”.

Ruta N, el impulso que potenció a Lauracate

A partir de lo aprendido en Ruta N, Lauracate se concentró en dos líneas de trabajo. La primera, su línea agroindustrial, enfocada en la elaboración de productos con aguacate y en brindarle a sus clientes experiencias gastronómicas; la segunda, la línea “Sembrando Futuro”, que desarrolla programas sociales y de Ciencia, Tecnología, Innovación y emprendimiento, según la formación recibida.

El sueño de Laura es, como ella misma lo dice, “llevar a Lauracate hasta lo más alto”, con la confianza que tiene en sus habilidades, la magia que le pone a lo que hace y la disciplina, que le ha permitido llegar hasta donde está, expandir su conocimiento y seguir apuntando hacia arriba con innovación, determinación y propósito.

