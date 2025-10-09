Lautaro Rivero: de vender alfajores antes de la Copa América 2024, a jugar con la Selección Argentina de mayores

Para vivir el sueño de su vida, Lautaro Rivero tuvo que pagar un precio caro. Ahora, con 21 años, el volante de River Plate está en Miami con la Selección Argentina de mayores que dirige Lionel Scaloni. Hace poco más de un año, antes del 2 de junio del 2024, el joven futbolista salía de entrenar en el predio del “cuadro millonario” y, tras un recorrido de más de una hora en bus, llegaba a su pueblo a vender diferentes productos en los semáforos.
Rivero nació y creció en Moreno, un municipio del Gran Buenos Aires ubicado a 43.6 kilómetros de la Capital Federal de Argentina. Ese lugar es, de acuerdo con información del diario El Clarín, es el territorio con mayor índice de pobreza de la zona contigua a la gran ciudad de ese país.