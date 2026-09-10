Cayó presunto socio de alias El Sobri en operativo contra el lavado de activo con criptomonedas en Medellín

La ofensiva contra el lavado de activos mediante criptomonedas, realizado por autoridades colombianas y extranjeras, dejó a seis personas capturadas. Entre los detenidos se encuentra un presunto socio de alias El Sobri, sobrino del histórico jefe de La Oficina y exnegociador de la mesa de paz urbana, José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas. Este procedimiento fue confirmado por la embajada de Estados Unidos, en el que participaron la DEA, la Policía Nacional y la Fiscalía, en un operativo en el que se realizaron 12 allanamientos en Medellín, Envigado y Barranquilla.

El presunto socio de Jhony Alberto Muñoz Laverde, alias El Sobri, que cayó en este operativo fue Hugo Daniel Giraldo Santamaría, quien sería investigado por ser el cabecilla de esta organización que estaría enfocada en lavar dinero en favor de esta estructura criminal mediante estos activos digitales. En medio de estos allanamientos se incautaron más de 50 propiedades, las cuales estaban avaluadas en más de 12 millones de dólares (37.245 millones de pesos). Entre ellas se encuentran lujosas viviendas en Medellín y Envigado y vehículos de alta gama. Entérese: EXCLUSIVO | Los diagnósticos de salud con los que “Douglas” ha buscado salir de la cárcel en 16 años Para el caso particular de Giraldo, a este hombre las autoridades le incautaron una lujosa mansión en la Loma de los Balsos, en Medellín, y un carro de alta gama, los cuales quedaron a disposición de las autoridades en el marco de esta investigación internacional. La Fiscalía señaló que en medio de las indagaciones se encontró que había un entramado de sociedades que se habría usado para dar legalidad a estos recursos obtenidos de las rentas ilegales entre 2018 y 2026. Mediante esta estrategia se incorporaron más de 2,3 billones de pesos en activos digitales.

Esta fue una de las propiedades incautadas por parte de las autoridades en el operativo contra esta red de presunto lavado de activos mediante criptomonedas. FOTO: CORTESÍA FISCALÍA

Los movimientos se harían mediante nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio enfocados en la ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiara y servicios financieros. En su mayoría serían empresas con inexistente actividad económica e inconsistentes estados financieros.

Dentro de los detenidos, además de Giraldo Santamaría estaría Carolina María Giraldo, su esposa, quien manejaría grandes sumas de dinero dentro de esta sociedad. También cayó Janeth Catalina Cano Santamaría, al parecer, coordinaba la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales. A etas mujeres se sumaron Johan Mateo Ruiz Orijhuela, quien habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de cuantiosas sumas de dinero, y Luis Andrés Ospina Ochoa sería el encargado de darle tránsito y mantener ocultos los dineros a través de las sociedades investigadas. Le puede interesar: Con pólvora prohibida celebraron cumpleaños de jefe de “la Terraza” encarcelado Dentro de este proceso, de manera cautelar, se logró la intervención de 36 propiedades en Medellín y Envigado, entre los que estarían cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio. Este sería el segundo golpe a alias El Sobri, puesto que el pasado martes se produjo su detención en una vivienda de Envigado, dentro del proceso de investigación que se le llevar por el secuestro extorsivo del influenciador caleño Roberto Felipe Mejía Caicedo, en hechos ocurridos el 18 de enero de 2024.

Según las investigaciones, Mejía Caicedo habría sido citado en el centro comercial La Frontera, en los límites de Medellín y Envigado, para cerrar un negocio de criptomonedas. En medio de este proceso, habría sido secuestrado por un comando sicarial de la banda La Terraza, una de las divisiones más fuertes de La Oficina. La Fiscalía indicó que los delincuentes habrían pedido 3.000 millones de pesos por su liberación, pero en medio de la negociación el monto bajó a 700 millones de pesos, los cuales debían transferirse en criptomonedas. Finalmente, estuvo retenido durante 36 horas, hasta que lo rescataron agentes del CTI y el Gaula Militar en la Loma del Chocho, en Envigado. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: