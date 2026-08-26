¿Le sirve a Uribe que la Comisión de Acusación asuma caso de masacres?

El presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca (Cambio Radical), solicitó formalmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, remitir el expediente que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en masacres en Antioquia ocurridas entre 1996 y 1997.
¿Por qué lo hizo? La solicitud surgió después de que la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, pidiera que se revisara qué autoridad es la competente para investigar el caso. En concreto, la defensa solicitó plantear un conflicto de competencia con la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Y es que, a pesar de que en la Comisión de Acusación hay cinco integrantes del Pacto Histórico, solicitar el expediente a la Fiscalía se había aprobado por unanimidad debido a una supuesta colisión de competencias. De los 17 miembros de esa comisión, solo tres pertenecen al Centro Democrático; a favor del gobierno serían siete en general y otros cinco actúan como “bisagra”.