Le tocó retractarse: Isabel Zuleta dice que “no le constan” señalamientos contra el alcalde Federico Gutiérrez

La senadora Isabel Cristina Zuleta –del Pacto Histórico– tuvo que retractarse frente a las acusaciones que en junio del mes pasado hizo contra el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.
En un video divulgado en la red social X, Zuleta apareció leyendo un texto en el que señala que no le constaban ninguno de los señalamientos hechos contra el mandatario distrital, luego de la demanda por injuria que Gutiérrez instauró contra ella.
“Según lo acordado en diligencia de conciliación convocada por la honorable Corte Suprema de Justicia el día 10 de noviembre de 2025 ante el magistrado de la Sala Especial de Instrucción Misael Fernando Rodríguez Castellanos, según la querella instaurada por el señor Federico Gutiérrez manifiesto a la opinión pública que no me constan, de manera directa, algunas de las referencias realizadas los días 21, 22, 23, 24 y 25 de junio del 2025 que son objeto de la querella. De manera particular, debo afirmar que no me consta de manera directa que el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga tenga vínculos o alianzas con criminales”, leyó de corrido Zuleta.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4