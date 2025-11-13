Le tocó retractarse: Isabel Zuleta dice que “no le constan” señalamientos contra el alcalde Federico Gutiérrez

La senadora Isabel Cristina Zuleta –del Pacto Histórico– tuvo que retractarse frente a las acusaciones que en junio del mes pasado hizo contra el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. En un video divulgado en la red social X, Zuleta apareció leyendo un texto en el que señala que no le constaban ninguno de los señalamientos hechos contra el mandatario distrital, luego de la demanda por injuria que Gutiérrez instauró contra ella. “Según lo acordado en diligencia de conciliación convocada por la honorable Corte Suprema de Justicia el día 10 de noviembre de 2025 ante el magistrado de la Sala Especial de Instrucción Misael Fernando Rodríguez Castellanos, según la querella instaurada por el señor Federico Gutiérrez manifiesto a la opinión pública que no me constan, de manera directa, algunas de las referencias realizadas los días 21, 22, 23, 24 y 25 de junio del 2025 que son objeto de la querella. De manera particular, debo afirmar que no me consta de manera directa que el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga tenga vínculos o alianzas con criminales”, leyó de corrido Zuleta.

Tras una revisión de sus trinos, aparece que las fechas coinciden no solo con la del polémico “tarimazo” –en el que ella junto a Petro y Daniel Quintero, entre otras figuras del petrismo en Antioquia, compartieron tarima y discursos con los principales cabecillas de la Mesa de Paz– sino con las fechas posteriores al evento en que el gobierno nacional se reunió con los negociadores de la Paz Urbana de la ciudad. Por ello se presume que es a estos a los que hizo referencia en la retractación.



“El verdadero Pacto de la Picota lo hizo @FicoGutierrez en 2019, cuando movió a los voceros a La Picota para apaciguar la guerra que desangraba la ciudad. Solo que le faltó valentía para hacerlo público. Hoy, en vez de construir paz, prefiere hacer politiquería”, fue uno de los mensajes que escribió Zuleta.



“Les molesta que hagamos la #PazUrbana con transparencia. Que nos reunamos en público con los voceros de las estructuras que hoy pagan condena y regresan a la cárcel después del evento. Pero cuando ellos gobernaban, los hacían entrar por el sótano y subir en el ascensor privado del alcalde de turno”, fue otro de los señalamientos.



“Lo paradójico es que quienes hoy se escandalizan, antes pactaban en los sótanos de La Alpujarra a oscuras. Y por eso hoy enfrentan condenas”, apareció en otro mensaje.



“¿Vergüenza? Jamás un progresista sentirá vergüenza de salvar vidas, de luchar y trabajar por la paz, son ustedes los que deben sentir vergüenza, siempre hablaron con las estructuras pero nunca de frente, este gobierno hace las cosas de frente sin torcidos, buscando el propósito superior que todos debemos tener: LA PAZ”, dijo en otro de las mismas fechas.