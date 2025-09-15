Insólita situación vivió Leandro Paredes y emotivo momento de Miguel Ángel Russo en el duelo ante Rosario Central

En el encuentro entre Rosario Central y Boca Junior se vivieron momentos emotivos como el saludo de toda la plantilla con Miguel Ángel Russo y un instante insólito, ya que los cobros de tiro de esquina Leandro Paredes recibió singulares muestras de cariño. Mientras el volante trataba de cobrar los tiros de esquina, los aficionados que estaban en ese costado del campo, aprovechaban y por debajo de la malla de protección metían sus manos y acariciaban las piernas del jugador, que, incómodo, le solicitó varias veces al central tomar medidas.

Antes de ese suceso, también se presentó un hecho emotivo y es que toda la plantilla de Rosario Central, incluido el colombiano Jáminton Campaz, pasó al banco de Boca Juniors para saludar a Miguel Ángel Russo, de quien se dijo en la semana que pasó por momentos complejos con su estado de salud. Al final, el partido quedó empatado 1-1, pero el encuentro dejó muchas emociones y grandes momentos que serán recordados en el tiempo.