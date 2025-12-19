x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Leandro Tulia, exentrenador de medallista olímpica, fue condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual

Fue el entrenador de la deportista olímpica de vela Eugenia Bosco, en París 2024, quien lo denunció, por lo que fue condenado tras recibir cuatro denuncias en los últimos 15 años.

  • Bosco divulgó los hechos dos meses después de alzarse con la plata en la categoría Nacra 17 junto a Mateo Majdalani en los Juegos de París 2024. FOTO: Policía Bonarense y redes sociales @Ricardo Pristupluk
    Bosco divulgó los hechos dos meses después de alzarse con la plata en la categoría Nacra 17 junto a Mateo Majdalani en los Juegos de París 2024. FOTO: Policía Bonarense y redes sociales @Ricardo Pristupluk
  • Leandro Tulia fue entrenador en el Yacht Club Olivos, en el norte de Buenos Aires. FOTO: AFP y redes sociales Leandro Tulia
    Leandro Tulia fue entrenador en el Yacht Club Olivos, en el norte de Buenos Aires. FOTO: AFP y redes sociales Leandro Tulia
  • Leandro Tulia fue capturado por las autoridades locales. Ella es la medallista olímpica de vela Eugenia Bosco. FOTO: Policía Bonarense y redes sociales @Ricardo Pristupluk
    Leandro Tulia fue capturado por las autoridades locales. Ella es la medallista olímpica de vela Eugenia Bosco. FOTO: Policía Bonarense y redes sociales @Ricardo Pristupluk
Agencia AFP
hace 13 minutos
bookmark

La justicia de Argentina condenó a seis años y medio de prisión al exentrenador de la medallista olímpica de vela Eugenia Bosco por abuso sexual, informó este viernes 19 de diciembre una fuente judicial.

Le puede interesar: Video | Padre llevó una foto de su hijo, víctima del accidente de los estudiantes en Remedios, para que disfrutara a la distancia el clásico paisa

Leandro Tulia trabajó más de dos décadas en el Yacht Club Olivos, en el norte de Buenos Aires, adonde Bosco entrenaba junto con otros niños de 6 a 15 años.

Leandro Tulia fue entrenador en el Yacht Club Olivos, en el norte de Buenos Aires. FOTO: AFP y redes sociales Leandro Tulia
Leandro Tulia fue entrenador en el Yacht Club Olivos, en el norte de Buenos Aires. FOTO: AFP y redes sociales Leandro Tulia

Permaneció en su cargo hasta febrero pasado, cuando fue arrestado. Después fue condenado por tres casos de “abuso sexual simple calificado por la guarda” de menores de edad.

“No sé cómo explicarlo, pero fue algo que pasó, que no lo controlé, tenía 11 o 12 años y lo aparté de mi vida hasta hace un par de años que lo pude ver”, relató Bosco, de 28 años, al diario La Nación a comienzos de 2025 cuando hizo público el caso.

Bosco divulgó los hechos dos meses después de alzarse con la plata en la categoría Nacra 17 junto a Mateo Majdalani en los Juegos de París 2024. Después de que la medallista olímpica denunciara su caso, otras víctimas hicieron públicos los abusos de Tulia.

Como su ciudad natal, San Pedro (norte de Buenos Aires), está a más de 150 kilómetros del club, tanto ella como otros niños dormían en la institución bajo el cuidado de Tulia.

Leandro Tulia fue capturado por las autoridades locales. Ella es la medallista olímpica de vela Eugenia Bosco. FOTO: Policía Bonarense y redes sociales @Ricardo Pristupluk
Leandro Tulia fue capturado por las autoridades locales. Ella es la medallista olímpica de vela Eugenia Bosco. FOTO: Policía Bonarense y redes sociales @Ricardo Pristupluk

“Se generan cosas en un pequeño círculo que quizás nosotros no controlábamos y esa persona lo tenía muy controlado. Y después, con los años siendo más grande, lo ves (...). Gestos, situaciones, momentos...”, recordó Bosco.

La fiscal del caso, Lidia Osores Soler, había dicho a la AFP que al menos seis mujeres se presentaron como denunciantes, aunque la condena prosperó por tres hechos denunciados por dos víctimas.

También le puede interesar: EE. UU. finalmente publicó los miles de archivos de Jeffrey Epstein: así puede ver las miles de fotos y registros del caso

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida