Por primera vez en la historia, LeBron James sale de la lista de los jugadores mejor pagados de la NBA; ¿quién es el nuevo rey?

Hubo un tiempo en que nada ni nadie podía disputarle la cima al gran LeBron James. Cada contrato, cada patrocinio y cada récord económico parecían reforzar su reinado, pero hasta las dinastías más sólidas llegan a su fin. En 2025, el rey tuvo que ceder su corona, pero no para ocupar un segundo o tercer puesto de consolación. Esta vez quedó completamente fuera del ranking de deportistas mejor pagados de la NBA.
Durante once temporadas consecutivas, LeBron dominó el ranking de ingresos entre jugadores de la liga, siendo el rostro más rentable del baloncesto mundial. Sin embargo, la temporada 2025-26 trajo un cambio histórico, y por primera vez en más de una década, el alero de Los Angeles Lakers ha sido desplazado del primer lugar entre los deportistas mejor pagos. Le contamos cómo quedó el ranking y cómo fue la caída de James a lo largo de los años.