En vivo | Lectura del fallo en el juicio al abogado Diego Cadena

El fiscal Daniel Hernández solicitó al juez 3 penal del circuito de Bogotá un fallo condenatorio, argumentando que las pruebas demuestran la culpabilidad de Cadena. La procuradora delegada, Adalgiza Neira Palacio, respaldó esa posición: “ Se probó más allá de toda duda razonable la existencia de los delitos investigados” , afirmó, agregando que también se acreditó la responsabilidad de los acusados.

En los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, comenzó la lectura del fallo en el juicio contra Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno a testigos y fraude procesal.

Cadena enfrenta los mismos cargos por los que Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria. Según la Fiscalía, ambos habrían diseñado una estrategia para manipular testigos y obtener declaraciones favorables al exmandatario.

En particular, se señala que Cadena, actuando por encargo de Uribe, buscó a exparamilitares recluidos en diferentes cárceles del país para que, a cambio de dinero y otros beneficios, negaran cualquier vínculo del expresidente con grupos armados ilegales.

La sentencia contra Uribe detalla que Cadena ofrecía a estos testigos supuestas mejoras en sus condiciones carcelarias, reducción de penas, protección para sus familias e, incluso, la posibilidad, considerada remota, de acceder a mecanismos judiciales como la JEP o Justicia y Paz.