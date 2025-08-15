x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En vivo | Lectura del fallo en el juicio al abogado Diego Cadena

El abogado del expresidente Álvaro Uribe enfrenta acusaciones por los mismos delitos que llevaron a la condena de 12 años de prisión contra el exmandatario

  • Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe. Foto: Colprensa
    Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, comenzó la lectura del fallo en el juicio contra Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno a testigos y fraude procesal.

El fiscal Daniel Hernández solicitó al juez 3 penal del circuito de Bogotá un fallo condenatorio, argumentando que las pruebas demuestran la culpabilidad de Cadena. La procuradora delegada, Adalgiza Neira Palacio, respaldó esa posición: Se probó más allá de toda duda razonable la existencia de los delitos investigados”, afirmó, agregando que también se acreditó la responsabilidad de los acusados.

Cadena enfrenta los mismos cargos por los que Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria. Según la Fiscalía, ambos habrían diseñado una estrategia para manipular testigos y obtener declaraciones favorables al exmandatario.

En particular, se señala que Cadena, actuando por encargo de Uribe, buscó a exparamilitares recluidos en diferentes cárceles del país para que, a cambio de dinero y otros beneficios, negaran cualquier vínculo del expresidente con grupos armados ilegales.

La sentencia contra Uribe detalla que Cadena ofrecía a estos testigos supuestas mejoras en sus condiciones carcelarias, reducción de penas, protección para sus familias e, incluso, la posibilidad, considerada remota, de acceder a mecanismos judiciales como la JEP o Justicia y Paz.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida