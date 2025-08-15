En vivo | Lectura del fallo en el juicio al abogado Diego Cadena

En los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, comenzó la lectura del fallo en el juicio contra Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno a testigos y fraude procesal.
El fiscal Daniel Hernández solicitó al juez 3 penal del circuito de Bogotá un fallo condenatorio, argumentando que las pruebas demuestran la culpabilidad de Cadena. La procuradora delegada, Adalgiza Neira Palacio, respaldó esa posición: “Se probó más allá de toda duda razonable la existencia de los delitos investigados”, afirmó, agregando que también se acreditó la responsabilidad de los acusados.