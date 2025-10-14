Exintegrante del grupo T-ara, Lee Areum, es condenada a prisión por abuso infantil y fraude

El Tribunal de Distrito de Suwon, en Corea del Sur, sentenció a la exintegrante del grupo de K-pop T-ara, Lee Areum, a ocho meses de prisión por abuso infantil, difamación y fraude financiero, en un fallo que ha causado conmoción en la industria musical del país. La decisión, emitida el 9 de octubre, incluye además 40 horas de capacitación obligatoria por maltrato infantil. La sentencia llega tras un complejo proceso judicial que comenzó en 2024, cuando Areum acusó públicamente a su exesposo, Kim Young Gul, de violencia doméstica y agresiones hacia su hijo. Sin embargo, una investigación policial desmintió las acusaciones y el hombre fue absuelto, lo que derivó en una contrademanda por difamación. Conozca: ¿BTS volverá? Dos integrantes de la banda ya terminaron su servicio militar

De acuerdo con los registros judiciales, el tribunal determinó que la artista actuó con dolo y negligencia, provocando daño psicológico a su hijo. En paralelo, su madre fue condenada a cuatro meses de prisión, con suspensión de un año, por secuestro de un menor. A los cargos familiares se sumaron acusaciones de fraude financiero. Según la Fiscalía de Suwon, Areum y su pareja solicitaron préstamos por unos 37 millones de wones (26.800 dólares) a tres personas —incluidos algunos admiradores— con la promesa de devolver el dinero, lo cual nunca ocurrió. Las víctimas alegaron que la cantante pidió los fondos argumentando supuestas urgencias médicas, mientras que el tribunal concluyó que la exestrella participó conscientemente en el engaño. Lea también: Karol G cantará en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show este año

Areum, de 31 años, formó parte de T-ara entre 2012 y 2013 y ya enfrentaba una difícil situación emocional. En 2024 fue hospitalizada tras un intento de suicidio en medio de sus problemas legales y económicos. Desde entonces, se mantuvo alejada del público y eliminó sus redes sociales.

Areum, exmiembro de T-ara, entre 2012 y 2013, fue sentenciada a ocho meses de prisión por abuso infantil, difamación y fraude financiero. FOTO: Amino Apps.

La sentencia marca el punto más bajo en la carrera de la artista y reabre el debate sobre la presión psicológica y la exposición mediática que enfrentan las figuras del K-pop. Con la decisión del tribunal, Lee Areum deberá cumplir su pena bajo supervisión judicial y completar el programa educativo ordenado por la corte.

