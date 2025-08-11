“Si mi mamá estuvo dispuesta a dar su vida por una causa, ¡cómo no voy a hacer yo lo mismo en lo político!”: las frases que dejó Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay demostró que la valentía siempre viene acompañada de la disciplina y la perseverancia: solo los valientes son quienes se exigen a sí mismos. Con 39 años, como muchos colombianos, fue víctima a lo largo de su vida de la violencia y la zozobra que día a día carcome a este país. Desde muy pequeño vio el lado oscuro de su existencia con la muerte de su madre, la periodista Diana Consuelo Turbay Quintero, quien ya conocía la complejidad de Colombia desde que era secretaria privada en el gobierno de su padre y expresidente Julio César Turbay Ayala.
Pero el rumbo del pequeño Miguel cambió en el momento en que le arrebataron a su mamá mientras ella era directora del Noticiero Criptón. En 1990, el grupo de Los Extraditables comandados por Pablo Escobar secuestró a la periodista y la retuvieron hasta 1991, justo después de un fallido rescate en Copacabana (Antioquia) en el que le quitaron la vida tras un impacto de bala en su hígado y en su riñón izquierdo.
Desde aquel momento, Miguel se comprometió a cambiar la historia del mismo territorio que mató a su madre a sangre fría y sin justa causa. Para llevar a cabo dicha tarea, estudió en el Colegio Los Nogales, se formó como abogado en la Universidad de los Andes y cursó una maestría en Administración pública en la Universidad de Harvard.
Uribe Turbay fue concejal de la capital colombiana, candidato a la alcaldía de Bogotá y senador del Congreso de la República por el partido Centro Democrático. Como precandidato presidencial viajó a varias ciudades para explicar sus ideas, pensamientos y los saberes que indirectamente heredó de su abuelo como presidente de Colombia. Esas lecciones fueron el resultado de una labor impecable y llena de un propósito personal y familiar.