¿Siguen apareciendo pruebas? Legisladores demócratas de EE. UU. publicaron 68 fotos nuevas vinculadas a Jeffrey Epstein

Legisladores demócratas del Congreso estadounidense publicaron este jueves 18 de diciembre nuevas fotos relacionadas con Jeffrey Epstein, en vísperas de la fecha límite, para que el gobierno del presidente Donald Trump difunda los documentos que posee sobre este delincuente sexual muerto en prisión. Le puede interesar: Expiloto de NASCAR, su esposa y sus dos hijos fallecieron tras grave accidente aéreo en Estados Unidos: no hubo sobrevivientes Las 68 nuevas imágenes, que incluyen fotos del financista neoyorquino con figuras como Steve Bannon, Noam Chomsky y Woody Allen, provienen de las 95.000 que la semana pasada los legisladores dijeron haber recibido de los representantes de la herencia de Epstein.

El delincuente sexual muerto en prisión, Epstein, junto a tres mujeres con la cara tapada. FOTO: House oversight committee

La publicación de este material busca presionar al gobierno de Trump, que debe difundir a más tardar el viernes los documentos que posee sobre Epstein, condenado en 2008 por prostitución y fallecido en prisión en 2019 antes de un juicio federal por delitos sexuales contra menores. “Es hora de que el Departamento de Justicia haga público el expediente”, afirman los legisladores demócratas, miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, en un mensaje en X.

Durante la campaña electoral de 2024 que lo llevó nuevamente a la Casa Blanca, Trump había prometido revelaciones impactantes sobre el caso Epstein. Pero el mandatario republicano, que regresó al poder en enero, lleva varios meses exhortando a sus partidarios a pasar página sobre un asunto que califica de “farsa” magnificada por la oposición demócrata.

En noviembre, tras oponerse durante mucho tiempo, Trump se vio obligado a promulgar una ley que obliga a su gobierno a publicar la totalidad de los documentos de este caso. La muerte de Epstein, hallado ahorcado en su celda en Nueva York el 10 de agosto de 2019, alimentó innumerables teorías conspirativas según las cuales habría sido asesinado para acallar un escándalo que salpicaba a figuras de alto perfil en varios ámbitos.

Jeffrey Epstein y otra mujer censurada. FOTO: House oversight committee

Algunas de las fotos publicadas el jueves lo muestran en una oficina en compañía de Steve Bannon, antiguo asesor y estratega de Trump, pero también a bordo de lo que parece ser un jet privado junto al intelectual de izquierda Noam Chomsky, o posando con el director Woody Allen, enfundado en un grueso abrigo. Otras imágenes muestran pasaportes y documentos de identidad de mujeres ucranianas, rusas y sudafricanas, con los nombres y las fotos tapados en negro. La existencia de vínculos entre estas personas y Epstein era conocida y ninguna de las fotos publicadas hasta ahora parece retratar conductas delictivas.

Jeffrey Epstein junto a Steve Bannon. FOTO: House oversight committee

La semana pasada, los legisladores demócratas ya habían difundido numerosas imágenes, que incluían a Trump y al expresidente demócrata Bill Clinton, así como al expríncipe británico Andrés, despojado de sus títulos en octubre. Steve Bannon y Woody Allen también aparecían, al igual que Bill Gates, cofundador de Microsoft, y Richard Branson, fundador del grupo Virgin.

Bill Gates junto a una mujer, cuyo rostro fue censurado. Epstein con vestido árabe. FOTO: House oversight committee