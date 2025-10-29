Cifras positivas de Colombia en Liga de Naciones: líder, invicta y con la goleadora del torneo

La Selección Colombia arrancó la Liga de Naciones con dos importantes victorias, que la mantienen como invicta del naciente torneo, con seis puntos y con la ofensiva más poderosa de la Liga con seis tantos. Junto a estas cifras se suma que la Tricolor cuenta también con la goleadora del torneo, Leicy Santos con tres tantos, mientras que Daniela Montoya ajusta dos. Con el penal convertido ante Ecuador, Leicy llegó a 21 goles con la Tricolor, convirtiéndose en la segunda máxima artillera de la Selección, detrás de Catalina Usme que ajusta 62 y superando a Linda Caicedo que tiene 17.

Daniela Montoya, quien también logró anotaciones en los dos partidos de la Liga llegó a 13 tantos oficiales con Colombia y es la quinta mejor goleadora en la historia de la Selección. Leicy, quien tras su paso por Europa, en el Atlético de Madrid, ahora está en la Liga de la MLS, se mostró feliz por los goles y por cumplir el objetivo que se habían planteado: ganar los dos compromisos. “Alcanzamos el objetivo que era ganar los dos partidos, queremos llegar a los puntos necesarios para clasificarnos al Mundial lo antes posible y arrancar con seis unidades es muy importante”, dijo en zona mixta la jugadora nacional.

Ahora las jugadoras regresarán a sus respectivos clubes a esperar la próxima convocatoria, que debe ser a finales de noviembre, para el duelo ante Bolivia en condición de visitante. Hay que recordar que Catalina Usme no estuvo en esta doble confrontación por decisión técnica y que jugadoras como Manuela Vanegas y Mayra Ramírez se están recuperando de lesiones que las tienen fuera de competencia. Se espera que se puedan recuperar para volver a la Selección, sobre todo para las fechas de 2026 cuando Colombia se medirá en la Liga de Naciones ante Venezuela y Chile como local, mientras que en condición de visitante lo hará ante Argentina.

Próxima fecha Liga Naciones