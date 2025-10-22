Leicy Santos, referente de la Tricolor, está convencida de que Colombia pronto ganará un título

Desde hace 8 años Leicy Santos no pisaba el Atanasio Girardot. Ahora lo vuelve a hacer con la Selección Colombia de cara al arranque de la Liga de Naciones, certamen que entrega dos cupos al Mundial a disputarse en Brasil en 2027 y dos más para el repechaje de la misma competencia. Su emoción de volver a estar con sus compañeras de Selección y la ilusión de contar una vez más con un estadio con buena afluencia de aficionados, la tienen motivada. Leicy ha sido clara, el objetivo es clasificar como primeras de la Liga de Naciones.

“Empezar en casa es lo más lindo que da esta eliminatoria. Que juguemos partidos tan importantes de locales, con nuestra gente y pensando en arrancar ganando para sumar los puntos que nos lleven al Mundial de Brasil es algo que nos ilusionada y nos anima”, comentó la jugadora, quien a sus 29 años de edad es ya una de las más experimentadas del equipo Tricolor. Leicy recordó que ya han demostrado lo que la Selección puede dar. “En la Copa América demostramos que tenemos ganas de lograr cosas importantes, de ganar títulos, y seguro eso se nos dará, por eso arrancar en casa con un triunfo es la prioridad”. Sobre Perú, el rival de este viernes desde la 6:00 p.m., la volante manifestó que, por lo visto en la pasada Copa América, es un equipo un poco conservador, que no sale a buscar los partidos, sino, por el contrario, le gusta esperar y busca hacer daño con los contragolpes.

“Seguro será un partido complejo, en el que tenemos que tener paciencia y jugar a nuestro ritmo, potenciando nuestras fortalezas y buscando ser fuertes arriba para ganar. Es muy importante que podamos contar con nuestro público. Ojalá podamos ver el Atanasio lleno, vestido de amarillo”. Colombia, que tiene la baja de Mayra Ramírez por lesión y la ausencia de Catalina Usme por decisión técnica, confía en que tanto las jugadoras experimentadas como las jóvenes que hacen parte del proceso de renovación puedan suplir esas dos bajas.