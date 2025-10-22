Leicy Santos, referente de la Tricolor, está convencida de que Colombia pronto ganará un título

Desde hace 8 años Leicy Santos no pisaba el Atanasio Girardot. Ahora lo vuelve a hacer con la Selección Colombia de cara al arranque de la Liga de Naciones, certamen que entrega dos cupos al Mundial a disputarse en Brasil en 2027 y dos más para el repechaje de la misma competencia.
Su emoción de volver a estar con sus compañeras de Selección y la ilusión de contar una vez más con un estadio con buena afluencia de aficionados, la tienen motivada. Leicy ha sido clara, el objetivo es clasificar como primeras de la Liga de Naciones.