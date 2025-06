“Aún no hemos ganado nada”: Léider Berrío hace llamado a la mesura en el DIM tras paso a la final de la Liga

Por eso y más pasó Berrío, escogido figura del partido de la quinta fecha de los cuadrangulares, antes de ser fundamental para que el Medellín jugara, de nuevo, una final de Liga. “Nos lo merecíamos. Lo salimos a buscar. Fue un rival digno. Difícil. Estamos felices. Nuestras familias sufrieron mucho. Son tiempos que no fueron fáciles. Dios es bueno. Estamos en una final. El partido del jueves es importante. No sabemos quién será nuestro rival”, manifestó el futbolista en la rueda de prensa posterior al duelo contra los pijaos.

Berrío, de 27 años, pasó momentos complicados durante el semestre. Desde que llegó, fue señalado por algunos hinchas. ¿Por qué? Léider fue el “verdugo” del DIM en 2022 y 2023, cuando pateó los penales con los que Pereira y Junior vencieron al elenco paisa en las finales de Liga. Por eso, y debido a que no marcó goles iniciando el Apertura, muchos aficionados lo resistieron.

En varios partidos lo silbaron después de errar un pase o mientras caminaba para salir de la cancha. Pero en el final del “Todos Contra Todos” se enchufó. “Siempre he hecho mi trabajo en el equipo que requiere mi servicio. Cuando vine a Medellín quise hacer lo mejor, dar lo mejor, retribuir la confianza del profe. Estoy feliz. He venido trabajando, evolucionando, creciendo. Aún no hemos ganado nada. Nos falta mucho para conseguir el título que anhelamos”.

Léider, hombre sencillo, amable y sobre todo tranquilo como las celebraciones de sus goles, concluyó la rueda de prensa diciéndole a la hinchada que cambie el discurso “derrotista” que ha tenido en los últimos años y, por esta vez, se ilusionen con que “se puede dar” el título. “Uno atrae lo que piensa”. Berrío, que siempre soñó, contra todo pronóstico, con ser grande, es prueba viva de ello.