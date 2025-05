León XIV, el papa que anda en Twingo y ama la cocina peruana

Pero más allá de la divertida anécdota que cuenta Monseñor Sánchez, la experiencia con Prevost en ese curso fue muy significativa. “Un hombre muy sencillo, incluso me di cuenta de que era americano después, porque él tiene un corazón latinoamericano tremendo, yo estaba convencido de que era de Perú. Cuando uno habla con él uno cree que es de por aquí, de estos lados, su estilo, sus formas, son muy nuestras, él reflejaba ser un pastor de la selva, del barro, se hizo en la calle, con los pobres”, comentó Monseñor, quien recuerda que en las charlas, que usualmente son en italiano, había momentos en que Prevost hablaba en inglés, pero cuando se encontraba con los obispos hispanohablantes les hablaba en su perfecto español.

“En la foto aparecemos los dos con sotana negra y morada, que identifica a los obispos. El Papa Francisco nos recibió a todos los obispos. Yo tuve la ventaja de estar sentado al lado del Papa y le pedí esa selfie (risas), me dijo que sí y cuando la tomé fue justo cuando Prevost le habló en el otro lado. Por eso el Papa se volteó y en la selfie me quedó él mirando para un lado mientras saludaba a quien sería su sucesor, ahí se ve la mitad de la cara del hoy Papa León XIV”.

Esa foto la tomó Monseñor Sánchez a comienzos de septiembre de 2023, cuando asistió al Curso de Obispos Nuevos en Roma programado por la Congregación de los Obispos que en ese momento lideraba Robert Prevost, el hoy Papa Luis XIV. En ese momento Prevost no era aún cardenal, porque fue justo a finales de septiembre de 2023 (después de ese curso) cuando el Papa Francisco le puso su birreta roja.

Desempolvando recuerdos de ese curso, Monseñor Sánchez trae a la memoria el momento cuando él estaba rezando el rosario afuera en el parqueadero. El obispo Prevost sale del edificio, lo saluda y se despide para irse a dormir. “Yo pensé que iba a montarse en un carro bonito, de esos que había en ese parqueadero y no, se montó en el más chiquito, un Twingo bastante viejo. Nadie lo recogió, no tenía conductor, era el testimonio de la humildad. Experiencias muy lindas que marcan, con su testimonio, la vida misma”.

Y suena paradójico, pero ese obispo que no quería figurar fue elegido papa, “y por eso yo salté de la felicidad cuando escuché su nombre”, detalla el obispo de Caldas. “Ese día en la mañana y delante del santísimo en oración, yo dije: ‘Mi Dios, concédenos el papa que la Iglesia necesita’ y cuando mencionaron el Habemus Papam había expectativa, pero siempre disposición de acoger a quien sea. Cuando dijeron en latín su nombre yo no lo entendí, pero cuando dijeron el apellido, Prevost, salté de alegría, pensé, ‘mi Dios, ese era’”.

Resalta Monseñor Sánchez que era muy notorio que Prevost tenía otro estilo que lo diferenciaba de los demás cardenales, por ejemplo, que era un hombre que no buscaba ni ser reconocido ni mostrarse. “Logré percibir que en él no había afán de aparecer, sino que apareciera Jesús, Cristo y es lo que dice precisamente el apóstol Pablo, que yo disminuya para que crezca Cristo”.

Cuenta la agencia de noticias AFP que Amelia Weiss, una estudiante de bioquímica de 19 años detalló como todos decían: “El nuevo papa es de Villanova” y que desde entonces, no se habla de otra cosa. “Los estudiantes de matemáticas estaban en el séptimo cielo”, añadió.

Ximena destaca que a Prevost lo sentían como un papá, por su cercanía con el trabajo de los jóvenes y porque los escuchaba. “Cuando ya empecé a ser coordinadora tuve un contacto más cercano con él. El fue quien me juramentó como coordinadora”, detalla.

Ximena cuenta que ella, a sus 24 años, acompañaba a quien era coordinadora de la pastoral en ese momento, en su rol de seguir a todas las pastorales juveniles de las parroquias de la diócesis “y muchas veces íbamos a ver a Monseñor, al obispado para darle el estatus de cómo iban, de qué parroquias estaban perseverando, qué parroquias aún no, le presentábamos nuestro plan diocesano, las actividades que teníamos y le pedíamos que nos acompañara. Él estuvo muy pendiente de nosotros”.

“Monseñor Prevost –y le digo así por costumbre– siempre ha sido muy cercano. Cada vez que queríamos decirle algo, sacábamos cita con él y él nos recibía en el obispado. No era difícil comunicarnos con él, no, nada de eso”.

Cuenta que en la época del Covid, el mismo Prevost salió a las calles a repartir víveres con Cáritas Perú, una organización de la Iglesia Católica. “También pusieron una planta de oxígeno, recuerdo, que fue algo grande en ese momento, porque era lo que más se necesitaba por el Covid”.

En su paso por Chiclayo como obispo Prevost aprovechó para conversar con estas pastolares juveniles. Ante la duda de los líderes como Ximena, de cómo acercarlos a la Iglesia, la respuesta de Prevost fue que la mejor manera de hacerlo era por medio del deporte.

Y justo de su afición y gusto por deportes como el tenis se ha venido hablando en Roma, porque allí, en la Casa de los Agustinos de esa ciudad, hay una cancha deportiva en la que habitualmente se jugaba algún partido.

Volviendo a Ximena detalla los sentimientos encontrados que hubo en Chiclayo cuando Prevost fue nombrado cardenal por el papa Francisco, sobre todo porque era un obispo que los escuchaba y no siempre pasa.

En 2024 Ximena tuvo la oportunidad de participar en el Congreso Internacional de Pastoral Juvenil en Roma y allí se encontró de nuevo con el que era ya Cardenal Prevost gracias a su secretario: “Yo le escribí al padre Edgar y le dije que iba a estar en Roma y que quería saludarlo porque yo le tengo un gran cariño, la verdad, por todo el tiempo que hemos trabajado con él y porque lo sentí como alguien que verdaderamente me acompañó. Pude ir a verlo al Dicasterio de los Obispos, conversamos, me preguntó por todos en Chiclayo y cómo iba en la pastoral juvenil, de ahí es esa foto que compartí”.

Cuando Ximena contó en Chiclayo que iba a ir a Roma eran muchos los que le mandaban saludos a su “monseñor” y ella siempre que podía le llevaba dulces típicos. Sus favoritos, “los bolicocos, que es manjar blanco con coco”.

Con llantos y gritos celebró Ximena sola en su casa el anuncio de Habemus Papam. Estaba en una reunión virtual de trabajo conectada con Lima y cuando se dio el anuncio no pudo contener el llanto, “lo siento, no me puedo concentrar”, dijo en su trabajo.

“Todas las personas en Chiclayo han publicado alguna foto que tuvieran con monseñor, fue para todos un momento muy bonito y muy emocionante” y ese instante de júbilo se incrementó cuando en medio de su discurso saludó en español a su comunidad en Chiclayo.

Es que Prevost fue muy feliz en esta ciudad en el Noroeste de Perú, “Soy muy feliz en el Perú”, le decía Prevost a Francisco antes de que lo nombrara cardenal y destinara a Roma, según confesó a una publicación agustina en 2023.

En los 38 años de su misión, desarrolló su gusto por el ceviche, el cabrito, el seco (guiso de carne) o el arroz con pato, platos que aseguró que extrañaría “muchísimo” en El Vaticano.

Ximena cree que León XIV seguirá el camino que comenzó Francisco. “Él va a continuar con esas enseñanzas que nos daba a los jóvenes de Chiclayo solo que ahora las va a expandir al mundo”.