El conmovedor pedido del entrenador Leonel Álvarez a sus seguidores

Leonel compartió un mensaje pidiéndole a sus seguidores oraciones por el ser que lo trajo al mundo.

“Les pido desde el corazón oren por el estado de salud de mi madre. Agradecido por sus mensajes y oraciones”, indicó el estratega, con un video en el que se le ve compartiendo con doña Fabiola, a quien dedica solo gratitud. “Madre, por ti soy quien soy”.

“Porque los homenajes se hacen en vida. Te amo madre. Estos días que he estado en casa compartiendo con la familia sin dirigir equipo me ha pasado lo mejor y es sentir tu cariño y estar con la familia. Que afortunado soy de tenerte aún a mi lado. Pido perdón por tantos momentos en que mi carrera futbolística, por la disciplina hizo que me alejara, pero Dios me ha premiado estos días con el poder compartir a tu lado”, comenta Leo en el video.

Leonel tiene en este momento al Bucaramanga con chanches de seguir avanzando en la Copa Sudamericana. Su equipo jugará el repechaje ante Atlético Mineiro el 16 y 23 de julio.