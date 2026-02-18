Lesión de Falcao lo pondría en duda para enfrentar a Nacional por Sudamericana

El idilio de Radamel Falcao García con los goles en el arco rival volvió a encender la ilusión de los hinchas azules en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, pero tras una acción desafortunada, la alegría fue efímera.
Durante la séptima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1, el “Tigre” firmó la victoria de Millonarios 1-0 ante Águilas Doradas mediante una ejecución desde el punto penal al minuto 56, generando una celebración que puso a gritar a todo el estadio.
Sin embargo, lo que debía ser una noche de consagración y regreso para el delantero de 40 años terminó en incertidumbre médica tras confirmarse una molestia física que lo obligó a abandonar el campo de juego y que le podría costar un partido muy importante: vs. Atlético Nacional por Copa Sudamericana.