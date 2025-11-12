Confirmado: Fydriszewski será baja para el Medellín por lesión de rodilla, ¿le harán cirugía?

El delantero argentino Francisco Fydriszewski, goleador de la Liga colombiana con el Medellín, no estará con el equipo rojo en la final del “Todos Contra Todos” del Torneo Clausura y, posiblemente, no hará parte del plantel en los primeros juegos de los cuadrangulares semifinales.
El lunes 10 de noviembre, el “Polaco” salió lesionado del Atanasio Girardot cuando iban 87 minutos de la semifinal de Copa en la que el cuadro rojo eliminó a Envigado después de recibir un golpe en la rodilla. La imagen generó preocupación. El jugador quedó tirado en el suelo, tomándose la cabeza, mientras que Jaime Alvarado, uno de los capitanes del Medellín, le pidió al cuerpo técnico que hiciera el cambio de inmediato.