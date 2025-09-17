Levantaron protesta en peajes de la vía Medellín-Bogotá y se reiniciaron los cobros

Los peajes del tramo El Santuario-Caño Alegre de la autopista Medellín-Bogotá ya volvieron a reiniciar su cobro desde este miércoles, luego de que los manifestantes que estaban prohibiendo este recaudo decidieran levantar su protesta ante la llegada de dos ambulancias medicalizadas, una grúa y un carro taller para atender las emergencias en los 140 kilómetros de este corredor.
Así lo anunció Julio César Flórez, líder del movimiento Los Magníficos de la Ruta 60, grupo que estaba ubicado en los peajes de Cocorná y Puerto Triunfo, impidiendo que Invías realizara los cobros ante el incumplimiento de los requisitos para este corredor, sumado al paupérrimo estado en el que se encuentra este corredor nacional, con más de 100 huecos sin reparar desde hace más de un año.