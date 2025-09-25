x

Primer compareciente de la Ley Ángel: hombre acusado de violar a perrita estaba prófugo, lo encontraron y enviado a la cárcel

José Oliverio Silva fue denunciado el 5 de septiembre por sus vecinos en la localidad de Ciudad Bolívar, en la capital. Aunque aún no ha sido condenado, una juez dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Es la primera vez que esto sucede, y es gracias a la Ley Ángel.

  • José Oliverio Silva fue denunciado el 5 de septiembre por sus vecinos en la localidad de Ciudad Bolívar, en la capital. FOTO: Tomada de redes sociales de Andrea Padilla
El Colombiano
hace 16 minutos
bookmark

El 23 de septiembre, una juez dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra José Oliverio Silva, señalado de ser el abusador sexual de Keila, una perrita. El hombre fue acusado de hurtar a varias mascotas para violarlas. Esto ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá).

Lea además: Tres nuevas leyes consagran la protección animal en Colombia, ¿sabe cuáles son?

La orden de la juez fue histórica: es la primera vez que un abusador de animales obtiene aquella medida. Y no solo eso; gracias a la Ley Ángel, será la primera vez que un agresor de este tipo tendrá que enfrentar a la justicia y una condena de cárcel. Sin embargo, cuando la Policía fue a buscar a Silva, él no estaba en casa.

Andrea Padilla, senadora reconocida por su activismo a favor de los animales, aseguró: “Estábamos pariendo piñas porque el hombre acusado de abusar sexualmente de perritas en Ciudad Bolívar andaba perdido”.

Y es que la Policía tuvo que buscarlo por dos días. Al final, Silva estaba rondando por las calles de Puente Aranda, otra localidad de Bogotá. “¡Ya hoy fue capturado para materializar la orden judicial de enviarlo a la cárcel; así que desde hoy quedará tras las rejas! Gracias Policía, Fiscalía y comunidad”, dijo Padilla.

El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía estuvo detrás de todas las diligencias. De hecho, fue la Fiscalía la que le pidió a la juez dictar la medida de privación de la libertad en centro carcelario.

Y es que, según los informes forenses, debido al abuso al que Silva sometió a la perrita Keila, esta sufrió varias lesiones de gravedad, comprometiendo su salud.

Silva podrá enfrentar una pena de hasta 42 meses de prisión gracias a la Ley Ángel, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso.

“Con este proyecto aumentamos la pena privativa de la libertad para quienes maten con dolo a un animal, lo agredan sexualmente o le causen lesiones en su integridad corporal. Esta pena superará los tres años de cárcel, de manera que el delito dejará de ser excarcelable”, aseguró Esmeralda Hernández, ponente de la norma.

Además, no solo Silva, sino que cualquier agresor de animales enfrentará, además de penas más altas, mayores multas. Serán entre 15 y 30 salarios mínimos para los agresores y el doble, 30 a 60 salarios mínimos, para quienes causen la muerte de un animal.

Entérese de más: Policía podría entrar a una casa si un animal está en riesgo: ¿Cómo funcionan las leyes Ángel y Lorenzo?

No solo eso, la ley Ángel también estableció que los condenados por violencia contra los animales no podrán tener mascotas por periodos entre 5 y 7 años.

Ahora Silva deberá esperar en la cárcel la decisión de la Justicia. Sin embargo, los videos y testimonios en su contra lo ponen contra la espada y la pared. En la Fiscalía reposan archivos de cámaras de seguridad del hombre llevándose a los animales (no solo a Keila) y sus vecinos aseguran haberlo visto en flagrancia.

Mientras tanto, Keila sigue en estado crítico luchando por su vida.

