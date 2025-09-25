Primer compareciente de la Ley Ángel: hombre acusado de violar a perrita estaba prófugo, lo encontraron y enviado a la cárcel

El 23 de septiembre, una juez dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra José Oliverio Silva, señalado de ser el abusador sexual de Keila, una perrita. El hombre fue acusado de hurtar a varias mascotas para violarlas. Esto ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá).
La orden de la juez fue histórica: es la primera vez que un abusador de animales obtiene aquella medida. Y no solo eso; gracias a la Ley Ángel, será la primera vez que un agresor de este tipo tendrá que enfrentar a la justicia y una condena de cárcel. Sin embargo, cuando la Policía fue a buscar a Silva, él no estaba en casa.