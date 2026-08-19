Gobierno busca eliminar trámites burocráticos para destrabar creación de empresas con nueva Ley de Competitividad, ¿de qué se trata?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Competitividad, una iniciativa con la que busca reducir trámites, costos y tiempos para quienes quieren crear, formalizar o hacer crecer una empresa en Colombia.
El proyecto fue presentado en el Senado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y tiene como uno de sus principales objetivos disminuir las cargas burocráticas y evitar que empresarios y ciudadanos tengan que entregar repetidamente información y documentos que ya están en poder del Estado.
La iniciativa tiene un foco especial en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que suelen tener menor capacidad para asumir los costos y tiempos asociados a los procesos administrativos.
“Nuestra tarea es quitarle obstáculos al que quiere trabajar, invertir y generar empleo. Vamos a simplificar la vida de los empresarios, sobre todo de las Mipymes, para que puedan crear empresa y construir patria”, afirmó el ministro Mauricio Gómez.