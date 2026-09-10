Exdirectores del Dane recuerdan la ley que protege la independencia de la entidad y sus formas de dar las cifras

La posible terminación de las ruedas de prensa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), a raíz de una directiva de la Presidencia de la República, abrió un nuevo debate sobre la independencia de la entidad y el acceso de los medios de comunicación a la información oficial. La controversia surgió después de que se conociera que las históricas ruedas de prensa de la entidad podrían dejar de realizarse en el marco de una instrucción impartida por la Presidencia a los ministerios, según la cual sus funcionarios no deben entregar declaraciones a los medios sin autorización del Gobierno. La medida generó pronunciamientos de tres exdirectores del Dane, quienes cuestionaron que la entidad pueda ser tratada de la misma manera que un ministerio y advirtieron sobre las implicaciones que esto tendría para la divulgación de las estadísticas oficiales.

Sería la primera vez que el Dane dejaría de hacer ruedas de prensa

La primera en pronunciarse fue Piedad Urdinola, exdirectora del Dane durante el Gobierno de Gustavo Petro, quien cuestionó la eventual suspensión de las ruedas de prensa y defendió la divulgación de la información estadística. Urdinola señaló que durante los cuatro años de su administración se mantuvieron las actividades de divulgación y cultura estadística, además de ampliar la cobertura física y en redes sociales, con el propósito de aumentar el impacto de la información producida por la entidad. Consulte: Piedad Urdinola renunció a la dirección del Dane, ¿quién queda a cargo? La exdirectora también recordó que durante las dos administraciones anteriores las ruedas de prensa se realizaron de manera permanente, adaptándose a la tecnología disponible en cada época. “Si lo que revela esta nota de La Silla Vacía es verdad, entonces la actual Presidencia por primera vez en más de una década está tratando al Dane como cualquiera otro de sus ministerios y eso es grave en términos de independencia y en abandonar mucha de la cultura estadística al país. Muy peligroso!”, manifestó Urdinola.

Ley 2335 protege la independencia del Dane

También se pronunció Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane durante el Gobierno de Iván Duque, quien sostuvo que durante su administración las ruedas de prensa fueron concebidas como un mecanismo técnico para explicar las cifras y responder las preguntas de los periodistas. Oviedo sostuvo que la Ley 2335 (conocida como la Ley de Estadísticas) no establece la obligación de realizar ruedas de prensa, pero afirmó que sí establece límites frente a posibles interferencias políticas en las decisiones relacionadas con la difusión de las estadísticas. “La ley 2335 no obliga a hacerlas; pero sí impide que la Presidencia decida por el Dane sus formas de difusión. Si hubo una orden política, debe retirarse y explicarse”, afirmó. Entérese: El Dane cancela sus ruedas de prensa por directiva de la Presidencia de la República El exdirector citó además el numeral 5 del artículo 4 de la Ley 2335, relacionado con el principio de independencia técnica y profesional de los productores de estadísticas oficiales. La tesis de Oviedo es que esta entidad debe decidir de manera independiente y libre de presiones o injerencias políticas sobre la elaboración, producción y difusión de estadísticas, así como sobre las fuentes de datos, conceptos, definiciones, clasificaciones, métodos, calendarización y contenido de las diferentes formas de difusión.

Por su parte, Mauricio Perfetti del Corral, exdirector del Dane durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, planteó otra preocupación relacionada con la interpretación de las cifras oficiales. “La gran inquietud es que va a informar entonces el gobierno y cómo va a evitar el Dane errores frecuentes en la interpretación que hacen de algunas cifras importantes”, afirmó Perfetti en su cuenta de X.

¿Por qué se cancelaron las ruedas de prensa?

La posible cancelación de estos espacios se produjo en medio de una directiva de la Presidencia dirigida a los ministerios para que sus funcionarios no entreguen declaraciones a los medios de comunicación sin autorización del Gobierno. El punto que ahora está bajo revisión es si esa instrucción también puede aplicarse al Dane y, en consecuencia, limitar una de las funciones centrales de la entidad: la divulgación pública de las estadísticas oficiales. Aunque el Dane es un departamento administrativo que hace parte del Gobierno, su actividad estadística está sometida a reglas específicas orientadas a garantizar la independencia técnica en la producción y divulgación de información oficial. Por eso, la discusión no se limita a determinar si las ruedas de prensa son obligatorias, sino a establecer hasta dónde puede intervenir el Ejecutivo en las formas mediante las cuales el Dane comunica sus resultados estadísticos. Uno de los próximos hitos que podría quedar en el centro de esta discusión es la presentación de los resultados del mercado laboral correspondiente a agosto. Por ahora, dentro del Dane se analiza si existe un sustento legal para continuar realizando las ruedas de prensa pese a la directiva impartida por el Ejecutivo. El actual director del Dane, Ricardo Valencia, no se ha pronunciado públicamente sobre la controversia. Sin embargo, EL COLOMBIANO conoció que el funcionario está revisando la normativa de divulgación de la entidad con el propósito de cumplir con el calendario establecido para las operaciones estadísticas y garantizar que la información llegue oportunamente a sus usuarios. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Le puede gustar: Ricardo Valencia es el nuevo director del Dane: ¿quién es y cuáles son sus principales retos?

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