Nueva ley en Colombia fija la reconexión de internet en solo $1.000, ¿se acabarán cobros excesivos de los operadores?

La Ley 2485 de 2025 reduce el costo de reconexión a internet en Colombia a $1.000 y busca proteger a los usuarios del sector.

    La Ley 2485 de 2025 pone un límite al abuso y acerca a Colombia a un modelo de telecomunicaciones más justo y accesible para todos. FOTO: El Colombiano - Carlos Velásquez.
El Colombiano
hace 19 minutos
bookmark

Desde ahora, los colombianos que se retrasen en el pago de su factura de internet ya no tendrán que pagar entre $30.000 y $40.000 por volver a conectarse.

La Ley 2485 de 2025, recién sancionada por el Gobierno, fija que la reconexión del servicio no podrá superar los $1.000, salvo en casos excepcionales que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) determine.

Le puede interesar: Nuevo proyecto de ley busca que estratos altos y empresas paguen 30% más para subsidiar internet a los más pobres

El espíritu de la norma es garantizar un acceso equitativo y justo a los servicios digitales, especialmente para los hogares de menores ingresos, donde los cobros por reconexión terminaban siendo una carga desproporcionada frente al valor del plan mensual.

Reconexión remota, pero con cobros altos

El argumento central de los autores del proyecto, liderado por el congresista Julio Elías Vidal, es que las reconexiones de internet se realizan de manera remota y, por tanto, no generan costos reales a las empresas operadoras.

Hoy la reconexión a internet cuesta entre $30.000 y $40.000, incluso cuando el usuario se demora medio segundo en pagar su factura”, señaló Vidal durante la exposición del proyecto.

Conozca más: ¿Cómo probar internet gratis de Starlink en Colombia? Así funciona el servicio satelital de Elon Musk

Según explicó, el procedimiento técnico de reconexión se ejecuta automáticamente desde los centros de gestión de red, sin requerir desplazamientos ni gastos adicionales.

Sin embargo, las empresas continuaban cobrando montos fijos o variables que, en algunos casos, superaban el 15% del valor mensual del servicio.

Qué dice la Ley 2485 de 2025

El texto de la ley establece que su objetivo es “garantizar condiciones de acceso equitativas para los usuarios, proteger sus derechos y promover prácticas transparentes, proporcionales y no discriminatorias por parte de los proveedores de servicios de redes y telecomunicaciones”.

Además, obliga a las compañías del sector a ajustar sus sistemas de facturación y reconexión en un plazo máximo de 12 meses a partir de la promulgación de la norma.

Durante ese periodo, los operadores deberán acudir ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para definir los montos mínimos de reconexión en casos excepcionales, siempre y cuando puedan demostrar costos técnicos y operativos reales.

Entérese aquí: Usuarios prueban Bre-B: así han sido las experiencias con el nuevo sistema de transferencias inmediatas

“En dado caso, este valor corresponderá a los costos eficientes directamente asociados a las actividades técnicas y operativas necesarias para efectuar la reconexión”, señala el documento.

La ley también aclara que el valor por reconexión incluirá los costos en que incurran los proveedores por la suspensión del servicio, siempre que sean verificables y proporcionales.

Impacto en los usuarios y en el mercado

La medida llega en un momento en que los colombianos enfrentan altos niveles de desconexión por mora, especialmente en estratos bajos y zonas rurales, donde el acceso al internet es clave para estudiar, trabajar o emprender.

Fenalco Digital y asociaciones de consumidores habían denunciado que los cobros de reconexión “castigaban doblemente” a los hogares con dificultades de pago, ya que además de perder el servicio, debían asumir tarifas que no reflejaban costos técnicos reales.

Además: ¿La sostenibilidad del internet en Colombia está en riesgo? Gremios enviaron carta al Gobierno

Expertos del sector consideran que la nueva ley aumentará la competencia y la transparencia entre operadores, al obligarlos a ajustar sus procesos y reportar a la CRC los valores asociados a las reconexiones.

