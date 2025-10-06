Nueva ley en Colombia fija la reconexión de internet en solo $1.000, ¿se acabarán cobros excesivos de los operadores?

Desde ahora, los colombianos que se retrasen en el pago de su factura de internet ya no tendrán que pagar entre $30.000 y $40.000 por volver a conectarse. La Ley 2485 de 2025, recién sancionada por el Gobierno, fija que la reconexión del servicio no podrá superar los $1.000, salvo en casos excepcionales que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) determine. Le puede interesar: Nuevo proyecto de ley busca que estratos altos y empresas paguen 30% más para subsidiar internet a los más pobres El espíritu de la norma es garantizar un acceso equitativo y justo a los servicios digitales, especialmente para los hogares de menores ingresos, donde los cobros por reconexión terminaban siendo una carga desproporcionada frente al valor del plan mensual.

Reconexión remota, pero con cobros altos

El argumento central de los autores del proyecto, liderado por el congresista Julio Elías Vidal, es que las reconexiones de internet se realizan de manera remota y, por tanto, no generan costos reales a las empresas operadoras. “Hoy la reconexión a internet cuesta entre $30.000 y $40.000, incluso cuando el usuario se demora medio segundo en pagar su factura”, señaló Vidal durante la exposición del proyecto. Conozca más: ¿Cómo probar internet gratis de Starlink en Colombia? Así funciona el servicio satelital de Elon Musk Según explicó, el procedimiento técnico de reconexión se ejecuta automáticamente desde los centros de gestión de red, sin requerir desplazamientos ni gastos adicionales. Sin embargo, las empresas continuaban cobrando montos fijos o variables que, en algunos casos, superaban el 15% del valor mensual del servicio.

Qué dice la Ley 2485 de 2025

El texto de la ley establece que su objetivo es “garantizar condiciones de acceso equitativas para los usuarios, proteger sus derechos y promover prácticas transparentes, proporcionales y no discriminatorias por parte de los proveedores de servicios de redes y telecomunicaciones”. Además, obliga a las compañías del sector a ajustar sus sistemas de facturación y reconexión en un plazo máximo de 12 meses a partir de la promulgación de la norma. Durante ese periodo, los operadores deberán acudir ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para definir los montos mínimos de reconexión en casos excepcionales, siempre y cuando puedan demostrar costos técnicos y operativos reales. Entérese aquí: Usuarios prueban Bre-B: así han sido las experiencias con el nuevo sistema de transferencias inmediatas “En dado caso, este valor corresponderá a los costos eficientes directamente asociados a las actividades técnicas y operativas necesarias para efectuar la reconexión”, señala el documento. La ley también aclara que el valor por reconexión incluirá los costos en que incurran los proveedores por la suspensión del servicio, siempre que sean verificables y proporcionales.

Impacto en los usuarios y en el mercado