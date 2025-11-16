Promesas en papel y millones sin alivio: así es sufrir de endometriosis en Colombia

En Colombia, cientos de mujeres padecen un dolor físico insoportable que ha sido ignorado: el de la endometriosis. Punzadas constantes en la cabeza; un ardor profundo en la pelvis; piernas y espalda incapacitadas por inflamación; náuseas; mareo; fatiga extrema y sangrado vaginal incontrolable; mientras tanto, el mundo a su alrededor les pide seguir rindiendo: que trabajen, que cuiden a otros, que estudien y que cuiden sus relaciones interpersonales.
Le puede interesar: El calor extremo acelera el envejecimiento: esto dice la ciencia sobre los efectos del cambio climático en el cuerpo
En medio de este contexto, no fue sino hasta 2023 que en Colombia se creó la primera Ley que protege a quienes padecen la enfermedad. Para dar un panorama: en 1860 se documentó el primer caso de endometriosis en el mundo, pero desde el siglo IV a.C. ya se habían registrado los síntomas, aunque fueron atribuidos a la “histeria femenina”.
Y no es algo mínimo, porque no se trata solo de un conjunto de síntomas. Luz Marina Araque —fundadora y líder de Asocoen (Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad)— ha sido una de las mujeres que ha puesto su inteligencia, cuerpo y energía en hacer del país un lugar más justo para las mujeres que padecen la enfermedad. En sus instalaciones, Asocoen recibe a cientos de mujeres que, agobiadas por el dolor, no saben qué más hacer.
”Las mujeres que llegan a la asociación vienen con relatos de sentirse incomprendidas e incluso juzgadas: por los profesionales de la salud, por sus parejas, incluso por sus familiares y amigos. Muchas al final terminan dejando sus trabajos o las despiden por el alto nivel de ausentismo. Otras terminan dejando sus estudios porque el dolor no las deja continuar. También atraviesan procesos de infertilidad, de duelo, conviven con ansiedad y con síntomas asociados a la depresión”, explicó en entrevista con EL COLOMBIANO.
Como muchas organizaciones en el mundo, Asocoen nació de una experiencia personal. A Araque le diagnosticaron endometriosis hace treinta años. Cuando quiso buscar ayuda se encontró con varias barreras: no había información suficiente, los avances médicos eran mínimos, la discriminación era máxima y no tenía a quién acudir. Sin embargo, el dolor no la paralizó, sino que fue su motor. En la década del 2010 ella, junto a compañeras que se fueron sumando, iniciaron la creación de un texto que sirviera como proyecto de Ley para proteger a las mujeres con endometriosis.
No fue sino hasta 2023 que el texto se aprobó, y legalmente el Estado quedó con la obligación de responder: se llama Ley de Endometriosis y, con su aprobación, Colombia pasó a distinguirse como uno de los países de Latinoamérica con una de las legislaciones más avanzadas sobre el tema. Allí, se estableció que esta es una enfermedad crónica, progresiva y debilitante, y se dictaron los lineamientos para que el Estado formulara una política pública integral de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento completo y terapias oportunas para todas las personas con diagnóstico o presunción de la enfermedad.
Pero no fue un camino fácil. Tras redactar la propuesta inicial de la legislación —algo que se logró tras decenas de visitas a la mayor cantidad de municipios en Colombia; entrevistas con pacientes; documentación de casos y asesoría de profesionales de la salud—, el texto fue presentado al congresista Mauricio Toro, quien hizo la gestión. Desde Asocoen siguieron los debates, y vieron caer varias de sus propuestas, entre ellas, la de reconocer a las “personas menstruantes” (como los hombre trans) en la Ley.
Para saber más: Así se tratará la diabetes tipo 2 en Colombia desde esta semana
Una vez aprobado el texto, comenzó otra batalla: esperar que se cumpla lo prometido. En octubre de 2025 se expidió la resolución 2068, que busca poner en marcha los compromisos de la Ley 2338 de 2023; es decir, la Ley de Endometriosis. Pasaron dos años, y hasta ahora hay una orden para, por ejemplo, crear un registro nacional de pacientes con la enfermedad integrado al sistema de información de salud (una tarea que, hasta el momento, solo ha sido realizada por Asocoen, lo que implica la creación de más barreras para atender la enfermedad) y el reconocimiento de la endometriosis como causa de incapacidades laborales.
Aunque desde Asocoen celebran la expedición de la resolución, Luz Marina Araque aclara que las acciones llegan con un retraso injustificable y con un vacío en el reconocimiento al papel de la sociedad civil. Recordó que la asociación participó activamente en todas las mesas técnicas e intersectoriales que dieron forma a la política pública, pero el documento final del Ministerio “tiene serios vacíos técnicos, conceptuales y de enfoque de género, además de no reconocer la participación ciudadana que lo hizo posible”.
Lo más preocupante, dice, es que no hay un presupuesto asignado que garantice su implementación real. Por eso, desde la asociación decidieron no quedarse en silencio. Han impulsado una estrategia de control ciudadano y veeduría social, organizando mesas intersectoriales por la justicia menstrual, con participación de la academia, profesionales de la salud, ministerios, organizaciones civiles y medios de comunicación. Estas mesas han servido para analizar colectivamente los vacíos de la política pública, detectar los puntos que no se alinean con la Ley 2338 y presentar propuestas de corrección. Una de ellas se realizó el pasado 11 de noviembre.
EL COLOMBIANO se comunicó con el Ministerio de Salud para preguntar sobre los vacíos en la Ley, las demoras en su implementación y las denuncias de Asocoen. Sin embargo, al cierre de esta edición no han dado respuesta.