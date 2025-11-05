“El Demonio de Tazmania” llegó a Paisas para hacer sus diabluras en la Liga Profesional

Leyder Moreno, alero de 25 años, cuenta con una amplia experiencia en el baloncesto internacional, pues ha pasado por las ligas de Chile, Argentina, Rusia, Panamá, Paraguay, El Salvador y Estados Unidos. Además, fue campeón con Titanes de Barranquilla en la Liga Profesional.
Viene de ser campeón en agosto de la Liga Dos de Chile con el club Puerto Montt, logrando el ascenso a la máxima categoría del baloncesto chileno. Esta trayectoria respalda al alero que llegó a Paisas con la misión de aportar en defensa y ataque para buscar el bicampeonato, motivo por el cual se muestra feliz y motivado.