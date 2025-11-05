“El Demonio de Tazmania” llegó a Paisas para hacer sus diabluras en la Liga Profesional

Leyder Moreno, alero de 25 años, cuenta con una amplia experiencia en el baloncesto internacional, pues ha pasado por las ligas de Chile, Argentina, Rusia, Panamá, Paraguay, El Salvador y Estados Unidos. Además, fue campeón con Titanes de Barranquilla en la Liga Profesional. Viene de ser campeón en agosto de la Liga Dos de Chile con el club Puerto Montt, logrando el ascenso a la máxima categoría del baloncesto chileno. Esta trayectoria respalda al alero que llegó a Paisas con la misión de aportar en defensa y ataque para buscar el bicampeonato, motivo por el cual se muestra feliz y motivado.

Paisas reseñó que el nuevo integrante del equipo “practicó atletismo y fútbol americano, deportes que contribuyeron a desarrollar su explosividad, fuerza y agilidad, características que le han permitido que se destaque dentro de la cancha”. Moreno, quien ha hecho parte de la Selección Colombia, confía en poder aportarle al grupo y cumplir el objetivo de ser campeones. “Me siento bien en la ciudad, me da mucha alegría poder compartir con este grupo. Recién me vinculé, pero ya me siento como en casa y, lo más importante, motivado para aportarle al equipo en el objetivo que tenemos de ser campeones otra vez”, comentó Leyder, quien debutó en el Iván de Bedout ante Sabios, en la doble victoria de los antioqueños.

Estos triunfos le permitieron a los dirigidos por Daniel Seoane sumar una racha de cuatro victorias consecutivas y alcanzar 17 puntos, los mismos que Toros del Valle y Caimanes del Llano, aunque con mejor diferencia, ya que de los tres es el equipo que más cestas ha logrado en el campeonato: 836, frente a las 802 de Toros y las 791 de Caimanes. Esas cuatro victorias han sido ante Cimarrones de Chocó, como visitantes, y contra Sabios, en casa, durante la fase regular de la Liga Profesional, que busca a los clasificados a la siguiente fase. “Los jugadores jóvenes tienen un año con nosotros y, por eso, tienen claro el sistema y la filosofía de Paisas. Ahora, con los jugadores que llegaron, que son talentosos y buenas personas, estamos consolidando un grupo al que le dolieron bastante las dos derrotas que sufrimos, y ahora ajustamos cuatro victorias que nos fortalecen para seguir creciendo”, comentó Daniel Seoane, entrenador de Paisas.