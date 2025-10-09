x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Leyva denuncia a Petro en EE. UU. por discurso en Nueva York: “para usted se trata de primero yo, segundo yo y tercero yo”

El excanciller pidió a la justicia norteamericana investigar la “conducta irresponsable” del presidente durante una protesta contra Netanyahu, fuera del marco diplomático.

  • Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, arremetió nuevamente contra el presidente Petro, a quien acusa de usar la victimización como estrategia política. Foto: EL COLOMBIANO.
    Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, arremetió nuevamente contra el presidente Petro, a quien acusa de usar la victimización como estrategia política. Foto: EL COLOMBIANO.
  • El excanciller señaló que la conducta del presidente demuestra egocentrismo político y pidió a la fiscal Pamela Bondi investigar sus consecuencias. FOTO: PRESIDENCIA
    El excanciller señaló que la conducta del presidente demuestra egocentrismo político y pidió a la fiscal Pamela Bondi investigar sus consecuencias. FOTO: PRESIDENCIA
El Colombiano
El Colombiano
hace 17 minutos
bookmark

El conflicto entre el presidente Gustavo Petro y su exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, sumó este jueves un nuevo capítulo.

El excanciller confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Estados Unidos contra el mandatario colombiano, a quien acusa de haber incurrido en una “conducta irresponsable” durante una manifestación en Nueva York contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Según explicó Leyva en su cuenta de X, el discurso de Petro —pronunciado con un megáfono en plena calle y fuera de los predios de la ONU— podría tener implicaciones diplomáticas y jurídicas al haberse realizado “en un sitio carente de inmunidad diplomática”.

Entérese: Álvaro Leyva dice que no estaba planeando golpe de Estado contra Petro: “Yo quiero es que renuncie”

En la denuncia, el exfuncionario pidió investigar “la intención y las consecuencias” de esa intervención, que a su juicio no puede justificarse por desconocimiento de los límites que tiene un jefe de Estado.

“El presidente Petro no puede alegar ingenuidad ni inadvertencia sobre los alcances de su irresponsable conducta”, afirmó Leyva, quien acompañó su mensaje con una dura crítica al estilo político del mandatario.

Victimizarse como estrategia política buscando solidaridad, piedad o compasión hacia sí mismo es una vulgar degeneración del actuar público”, escribió.

El discurso de Petro en Nueva York ya había generado un temblor diplomático. En esa intervención, el mandatario pidió a soldados estadounidenses desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump, lo que derivó en la revocación de su visa y en notificaciones similares a varios funcionarios de la Casa de Nariño.

Algunos, como la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda Germán Ávila, habrían renunciado voluntariamente a sus permisos de ingreso a EE. UU.

Esta nueva denuncia se suma a una previa que Leyva presentó el 25 de septiembre, también ante la fiscal general estadounidense Pamela Bondi, en la que acusó al presidente Petro y al periodista español Juan Diego Quesada de “conductas delictuales” relacionadas con la publicación de unos audios presuntamente manipulados y difundidos por El País de América. En ellos, se escucharía al excanciller hablando de un supuesto golpe de Estado, material que Leyva asegura fue “editado caprichosamente”.

En contexto: Excanciller Leyva presenta denuncia contra Petro en Estados Unidos por “desestabilizar el Gobierno”

El excanciller señaló que la conducta del presidente demuestra egocentrismo político y pidió a la fiscal Pamela Bondi investigar sus consecuencias. FOTO: PRESIDENCIA
El excanciller señaló que la conducta del presidente demuestra egocentrismo político y pidió a la fiscal Pamela Bondi investigar sus consecuencias. FOTO: PRESIDENCIA

“(Para usted) Se trata de primero yo, segundo yo y tercero yo”, le escribió el exministro a Petro en su mensaje de X. “Una decadencia que afecta a nuestro país en todos los órdenes. Que se me venga encima el imperio —lo buscado por usted—, que de ello mucho alcanzo. Una vergüenza.”

Leyva anunció que en los próximos días divulgará los detalles del nuevo denuncio en una carta pública dirigida directamente al presidente Petro. “Dios los guarde”, cerró su pronunciamiento.

Lea también: Las claves del supuesto golpe de Estado planeado por Leyva

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida