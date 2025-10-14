Este es el habitante de calle que aprendió a leer a los 16 años y ahora salva vidas como médico

La historia del chino Li Chuangye, marcada por la poliomielitis y la pobreza extrema, se ha convertido en un ejemplo a nivel mundial. Un compromiso a los 16 años lo llevó de las calles a la facultad de Medicina y, finalmente, a ser reconocido como un ‘médico milagroso’ en las zonas rurales de China.
La vida de Li Chuangye, de 37 años, comenzó con un diagnóstico adverso en medio de una ambiente de bajos recursos en su familia. Nació en 1988 en la provincia china de Henan y la poliomielitis afectó severamente su movilidad desde temprana edad.