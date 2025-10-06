Liam Young en el Parque Explora: explorando 50.000 años de historia y futuro

Liam Young es arquitecto, pero en su trabajo no construye casas, ni edificios, construye mundos. Los suyo es arquitectura especulativa y se centra en imaginar futuros posibles que luego toman forma en sus películas.
Su trabajo empieza siempre con investigaciones reales y en colaboración con científicos, comunidades locales, expertos medioambientales y hasta las mismas Naciones Unidas, porque pensar el futuro no se puede hacer en soledad, es un asunto de todos. Él, que se llama a sí mismo un ilustrador científico, busca traducir en imágenes y narrativas sencillas, el conocimiento y los avances de la ciencia.
–Yo uso esta metáfora, y es que el futuro que está por delante de nosotros es un territorio oscuro y abierto, y cada historia que contamos –sea utópica, distópica, positiva o negativa– es como un pequeño rayo de luz, como un antorcha que ilumina un pequeño pedazo de ese paisaje. Mientras más historias contemos, más se ilumina ese paisaje y más fácil es descubrir como dar nuestro próximo paso para llegar al otro lado –dice Young que vino por primera vez a Medellín como parte de EcoExistencias, la exposición central del Festival Fotosíntesis, que estará en el Parque Explora hasta abril de 2026.
En la exposición se puede ver After the End, (que podría traducirse como Después del Fin), una película que recorre 50.000 años de historia, y explora el viaje desde la primeras comunidades que habitaron el territorio australiano –país natal de Young–, hasta la colonización, la extracción de recursos, sus nefastas consecuencias y por supuesto, el futuro.