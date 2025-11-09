Lianna cambia las reglas con su nuevo disco

Lianna lanzó el pasado 22 de octubre Estahabilidad, su tercer disco, que es casi su vida entera, un trabajo que recoge su relación con la música desde sus primeros años, viendo a su papá y a su mamá cantar, haciendo de la música el centro de todo, hasta que se volvió su ser y su quehacer; pasando por la angustia del presente, donde a los artistas se les exige que produzcan en serie, que entiendan la música como mercancía, que vendan, que llenen, que hagan sin parar, sin pensar, sin sentir.
Estahabilidad es sacudirse del tiempo presente, es volver al principio, a la música como centro, como posibilidad de transformación, de encuentro con otros: un milagro.