El ministro Montealegre ya tiene una estrategia para sacar de la cárcel a “Epa Colombia”, como le pidió Petro

Montealegre busca ofrecerle un salvavidas jurídico a la empresaria, condenada a cinco años de prisión por vandalizar una estación de TransMilenio durante el estallido social de 2021. El plan, por ahora, no apunta a su libertad, sino a lograr su traslado desde la cárcel El Buen Pastor a un lugar más seguro y “amigable”, invocando razones penitenciarias.

“Ella tiene problemas de seguridad en la cárcel. Cuando hay problemas de seguridad, la ley penitenciaria permite el cambio y buscar otras condiciones diferentes. No es un caso difícil, porque hay amenazas muy serias contra ella”, explicó Montealegre en diálogo con W Radio.

El caso de “Epa Colombia” ha generado un amplio debate jurídico y mediático. Fue condenada por terrorismo, delito que no permite beneficios como la casa por cárcel. La Corte Suprema confirmó la pena, pese a que varios expertos han considerado desproporcionada la imputación hecha por la Fiscalía, la cual Barrera aceptó tras un acuerdo con su abogado.

Desde entonces, la empresaria ha mostrado arrepentimiento, indemnizó a las víctimas y ha documentado su proceso de resocialización a través de redes sociales. Hoy es una exitosa emprendedora del sector de productos capilares y recientemente se convirtió en madre junto a su pareja.

El presidente Petro no ha estado ajeno a su situación. Se ha referido al menos en tres ocasiones al caso y en todas ha dejado claro que le parece exagerado lo que ocurre con la mujer.

“¿Cómo así, que no se puede?, pero ese señor que mató a una niña, lo condenaron, sí, pero está en una celda de oro. No sé cuál es la justicia, y creo que echaron más años a Epa que a un poco de ladrones por ahí que ha cogido, ¿cierto? Les echan menos. ¿Qué es eso? ¿Machismo judicial también? Varios de Odebrecht no los cogieron ni presos. Los criminales de Odebrecht están libres. Señor fiscal, usted sabe qué hay que hacer”, dijo Petro dirigiéndose a Eduardo Montealegre.