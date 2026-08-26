Liberaron 48 niños secuestrados en Nigeria tras semanas en manos de una banda criminal: pagaron el rescate

Una banda criminal liberó a 48 niños de entre siete y doce años secuestrados en el centro de Nigeria hace tres semanas, después de que se pagara un rescate, informaron este miércoles 26 de agosto a la AFP un jefe local y una fuente de la ONU. Le puede interesar: Temperatura del mar habría alcanzado su punto más alto en 125.000 años, según estimaciones; hay alarma en la comunidad científica Conocidos internamente como bandidos, estos grupos se dedican a los secuestros y el robo de ganado. Su accionar se centra en comunidades rurales del noroeste y centro de Nigeria, donde asaltan aldeas y saquean viviendas.

Se sabe que algunos imponen extorsiones en explotaciones mineras y tierras de cultivo. El más reciente secuestro masivo terminó el martes en la noche. “Cuarenta niños fueron liberados anoche y los ocho restantes fueron liberados hoy después de que pagáramos el rescate”, declaró a la AFP Abdullahi Sahonrami, jefe tradicional del distrito de Mashegu, en el estado de Níger. El 5 de agosto, los llamados bandidos habían reunido a 54 niños que recogían cacahuetes en una granja a las afueras de la aldea de Sabon Rijiya y los retuvieron durante tres días en su campamento en la cercana reserva de animales de Zugurma, pero los liberaron sin exigir pago alguno, explicó Saronhami.

Sin embargo, de regreso a casa, los niños fueron capturados por otra banda, leal a Dogo Gide, un notorio cabecilla de bandidos con vínculos con militantes del grupo yihadista Ansaru, afirmó el dirigente. Las bandas, aunque motivadas por el dinero más que por la ideología, en ocasiones también han forjado vínculos con yihadistas del noreste, con quienes colaboran, pero también se enfrentan por el control territorial. Una fuente de la ONU confirmó la liberación de los 48 niños. “Una niña murió en manos de la primera banda y cinco escaparon mientras eran llevados por la segunda banda, dejando a 48 en cautiverio”, señaló la fuente.

Algunos de los niños liberados en Nigeria. FOTO: AFP

La violencia de bandidos y yihadistas se ha intensificado en el estado de Níger, ya que los grupos armados han establecido campamentos en bosques y reservas de animales de este estado agrícola y rico en minerales. Amplias zonas rurales de Nigeria apenas cuentan con presencia estatal y las fuerzas de seguridad están sobrecargadas. También le puede interesar: Video | Así fue la impresionante avalancha que deja más de 380 desaparecidos y 98 muertos entre Nepal y China Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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