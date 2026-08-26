Liberaron 48 niños secuestrados en Nigeria tras semanas en manos de una banda criminal: pagaron el rescate

Una banda criminal liberó a 48 niños de entre siete y doce años secuestrados en el centro de Nigeria hace tres semanas, después de que se pagara un rescate, informaron este miércoles 26 de agosto a la AFP un jefe local y una fuente de la ONU.
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Conocidos internamente como bandidos, estos grupos se dedican a los secuestros y el robo de ganado. Su accionar se centra en comunidades rurales del noroeste y centro de Nigeria, donde asaltan aldeas y saquean viviendas.