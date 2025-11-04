Liberan a los dos soldados que habían sido secuestrados por segunda vez este martes en La Macarena, Meta

Después de dos intentos por lograr la liberación de los soldados del Ejército Nacional, Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, finalmente en la noche de este martes se consiguió que fueran entregados con vida a la Defensoría del Pueblo, regional Caquetá.
Una fotografía es la muestra de ello, puesto que se observa a los militares vistiendo ropa de civil y en compañía de dos funcionarios de la Defensoría, quienes informaron que los soldados se encuentran en buen estado de salud y en camino para reencontrarse con sus seres queridos.