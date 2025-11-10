El hombre que se entregó en Antioquia por maltratar a un perro quedó en libertad

El hombre señalado de atacar brutalmente a un perrito en un caso que generó indignación en todo el país se entregó este viernes a las autoridades, principalmente tras la presión social y la recompensa ofrecida por la Gobernación de Antioquia. Sin embargo, el presunto agresor quedó en libertad poco después de su entrega.
Puede leer: Hombre que atacó brutalmente a un perrito se entregó a las autoridades
Dionisia Yusti Rivas, gerente de Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia, confirmó que la liberación se debió a una restricción geográfica. Aunque inicialmente se había creído que el hecho había ocurrido en el Bajo Cauca antioqueño, el propio sujeto informó que el cruel ataque se perpetró el pasado 3 de noviembre en el departamento de Bolívar. La gerente explicó que, al haber ocurrido los hechos fuera de la jurisdicción de Antioquia, la Fiscalía de Antioquia no podía tener retenida a la persona, por lo que se encuentra en libertad.